LISBOA, 3 Fev O segundo maior banco privado português em activos BES prevê voltar a ter lucro no primeiro trimestre de 2012, após um prejuízo de 108,8 milhões de euros (ME) em 2011 devido ao processo de desalavancagem em curso, disse o Chief Executive Officer (CEO) do BES.

"Contamos voltar aos lucros no final do primeiro trimestre (2012). Estamos a contar com isso", disse Ricardo Espírito Santo Salgado, na apresentação de resultados do banco.

O BES anunciou hoje que registou um prejuizo em 2011 face a um lucro de 557 ME em 2010, com o forte aumento de 59 pct das imparidades para fazer face ao agravamento da conjuntura económica para 848,3 ME.

A margem financeira subiu 1,5 pct pct para 1.182 ME em 2011 face a 1.164 ME no ano anterior.

No final de 2011, o rácio Core Tier 1 do BES era de 9,2 pct face a 7,9 pct no ano anterior.

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) impôs uma meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012. Os bancos portugueses já tinham regras mais exigentes que os seus pares europeus -- o banco central impôs que atingissem um core-capital de 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012.

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca, caso os bancos não consigam reforçar os seus capitais por meios próprios e/ou no mercado.

Hoje, o CEO do BES reiterou a intenção de não recorrer a capitais públicos, adiantando que está a preparar um aumento de capital do Espírito Santo Financial Group (ESFG) . (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)