LISBOA, 6 Fev O maior banco privado português em activos Millennium bcp disparou 6 pct até ao máximo num mês, apesar de ter anunciado prejuízos recorde e com os investidores agradados com a 'limpeza de balanço' e a anteciparem um decisivo reforço do seu capital, disseram traders.

As acções do BCP estão a ganhar 4,23 pct para 0,1480 euros, depois de tocarem os 0,151 euros, tendo sido negociados 85 milhões de títulos. A subida do Millennium bcp contrasta com a queda de 1 pct do índice DJ Stoxx para banca europeia e com a descida de 0,57 pct do índice PSI20.

"A meu ver, o mercado estará a assumir que a banca portuguesa está a incorporar a maior parte das imparidades e a limpar os balanços", disse Emanuel Vieira, da Golden Broker.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 milhões de euros (ME) relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

Os analistas do Espírito Santo Investment Bank realçaram que, após ter anunciado uma subida do core-capital para 9,4 pct em Dezemebro de 2011 face a 9,1 pct em Setembro, o banco necessitará de 1.800 ME para atingir os 9 pct de core-Tier1 exigidos para Junho de 2012, contabilizando a dívida soberana a preços de mercado.

"Estimamos que o banco pode emitir 1.300 ME de CoCos (instrumentos de capital contigente) de modo a cobrir as potenciais perdas com a dívida soberana estimadas pela EBA", referiu.

No entanto, os restantes 500 ME poderão ser alcançado através de uma melhoria de gestão de risco, optimização de risk weighted assets (RWA) e crescimento orgânico, para os quais o banco de investimento não põe de parte uma nova emissão de CoCos ou um 'rights issue'.

A emissão de CoCos seria ao abrigo da linha pública de 12.000 ME que está contida no 'envelope' de 78.000 ME que Portugal recebeu no 'bailout' da União Europeia (EU) e Fundo Monetário Internacional (FMI).

O ângulo especulativo que resulta do anuncio de um 'cash call', com manifestações de interesse por parte de eventuais novos accionistas de referência, deverá começar a materializar-se, embora ainda não tenha tido efeitos na sessão de hoje.

"É um cenário que tem estado sempre em cima da mesa, mas não se conheceram novos desenvolvimentos", afirmou Emanuel Vieira. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)