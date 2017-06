LISBOA, 6 Fev A bolsa portuguesa acompanha a tendência negativa da Europa, com as quedas das energéticas e da Jerónimo Martins a contrariarem os ganhos da banca, com os investidores receosos em relação ao desfecho das negociações para o novo plano de ajuda à Grécia, segundo traders.

* Os partidos da coligação que governam a Grécia voltam a reunir-se esta manhã para discutirem se aceitam ou não as condições do novo plano de ajuda financeira ao país, no valor de 130 mil milhões de euros (ME), e que vai impôr mais austeridade.

"Apesar dos números fortes do emprego norte-americano, na sexta-feira, o optimismo depressa desapareceu e deu lugar à incerteza em relação à Grécia", disse Jonathan Sudaria, trader na Capital Spreads.

* O presidente Nicolas Sarkozy avisou hoje que o "tempo está a esgotar-se" para a Grécia, numa conferência conjunta com a chanceler alemã Angela Merkel, em Paris.

* Na Europa, os principais índices bolsistas corrigem dos máximos de seis meses alcançados na passada sexta-feira e seguem com quedas entre 0,24 pct e 0,81 pct.

* O índice de referência nacional PSI20 cai 0,42 pct para 5.467,40 pontos, com 11 títulos em queda, oito subidas e um estável, tendo-se negociado 112 milhões de acções ou 53,7 ME na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp destaca-se pela positiva, com uma subida de 4,23 pct para 0,148 euros, apesar de ter anunciado prejuízos recorde na sexta-feira e com os investidores agradados com a 'limpeza de balanço' e a anteciparem um decisivo reforço do seu capital, disseram traders.

As acções do maior banco português chegaram a subir 6 pct para 0,151 euros, o valor mais alto do último mês, contrastando com a tendência do PSI20 e do índice DJ Stoxx da banca europeia .

"A meu ver, o mercado estará a assumir que a banca portuguesa está a incorporar a maior parte das imparidades e a limpar os balanços", disse Emanuel Vieira, da Golden Broker.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 milhões de euros (ME) relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

A restante banca cotada segue também em alta, com o Banco Espírito Santo (BES) a subir 0,98 pct para 1,343 euros e o BPI a ganhar 2,95 pct para 0,489 euros. Já o Banif segue estável nos 0,297 euros.

* A pressionar o índice de referência nacional, a EDP-Energias de Portugal cai 1 pct para 2,187 euros e a Galp Energia desce 1,06 pct para 13,01 euros, em sintonia com as pares europeias.

* Também em terreno negativo, a Jerónimo Martins cede 1,91 pct para 12,86 euros por acção.

* Já a Mota-Engil continua a destacar-se pela positiva, com uma subida de 4,17 pct para 1,283 euros, depois de uma subida superior a 20 pct na sessão de sexta-feira.

A maior construtora nacional beneficia ainda do anúncio dos contratos no valor de 900 ME, que conquistou no Malawi e que incluem uma empreitada para a mineira brasileira Vale do Rio Doce.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a recuar dos máximos recentes, e seguem nos 13,8 pct face a 14,16 pct ontem.

Na semana passada, as yields da dívida portuguesa alcançaram níveis recorde desde a adesão do país aos euro, devido a receios que Portugal possa ser o próximo país, a seguir à Grécia, a necessitar de um segundo pacote de ajuda.

* A taxa de juro das OT espanhola a dez anos sobe para 5,042 pct, face a 4,07 pct, enquanto a italiana alivia para 5,667 pct versus 5,7 pct.

* O euro cede 0,43 pct para 1,3055 dólares, a espelhar a incerteza em redor da Grécia.

* Os futuros do Nasdaq descem 0,25 pct e os do Dow Jones recuam 0,26 pct, deixando antever uma abertura negativa dos mercados norte-americanos.

* O contrato do Brent para entrega em Março cai 0,45 pct para 114,16 dólares e do Nymex desce 0,94 pct para 96,93 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)