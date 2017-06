LISBOA, 6 Fev A bolsa portuguesa fechou em terreno negativo, acompanhando uma Europa receosa de um eventual fracasso das negociações para o novo plano de ajuda à Grécia, apesar dos ganhos da banca e das telecoms, segundo operadores.

* Os partidos da coligação que governa a Grécia adiaram para amanhã a reunião que estava prevista para hoje, para aprovar as dolorosas medidas do segundo plano de ajuda externa, que prevê um empréstimo de 130 mil milhões de euros (ME).

* Em clima de contagem decrescente, o presidente francês Nicolas Sarkozy avisou hoje que o "tempo está a esgotar-se" para a Grécia, durante uma conferência conjunta com a chanceler alemã Angela Merkel, em Paris.

* Na Europa, os principais índices bolsistas corrigiram dos máximos de seis meses alcançados na passada sexta-feira e fecharam com quedas entre 0,21 pct e 0,66 pct.

"Apesar dos números fortes do emprego norte-americano, na sexta-feira, o optimismo depressa desapareceu e deu lugar à incerteza em relação à Grécia", disse Jonathan Sudaria, trader na Capital Spreads.

* O índice de referência nacional PSI20 recuou 0,17 pct para 5481,31 pontos, com 12 títulos em alta e oito em queda, tendo-se negociado 177,5 milhões de acções ou 113,8 ME na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp destacou-se pela positiva, com uma subida de 2,82 pct para 0,146 euros, apesar de ter anunciado prejuízos recorde na sexta-feira.

Segundo traders, a subida deveu-se ao facto de os investidores encararem como positiva a 'limpeza de balanço' e anteciparem um decisivo reforço do capital do BCP.

As acções do maior banco português chegaram a subir 6 pct para 0,151 euros, o valor mais alto do último mês, em contraciclo com o PSI20 e com o índice DJ Stoxx da banca europeia.

"A meu ver, o mercado estará a assumir que a banca portuguesa está a incorporar a maior parte das imparidades e a limpar os balanços", disse Emanuel Vieira, da Golden Broker.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 milhões de euros (ME) relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

A restante banca cotada fechou também em alta, com o Banco Espírito Santo (BES) a subir 1,5 pct para 1,35 euros e o BPI a ganhar 2,11 pct para 0,485 euros. Já o Banif encerrou a subir 0,34 pct para 0,298 euros.

* Também a destacar-se pela positiva, o peso pesado Portugal Telecom (PT) fechou a ganhar 2,56 pct para 4,11 euros, mantendo a tendência positiva de sexta-feira e recuperando dos mínimos de dez anos alcançados na semana passada.

"No curto prazo parece ser uma compra muito interessante e, mesmo não havendo sinais de compra de médio prazo (a tendência de queda está intacta), a compra de PT na zona dos 4 euros é historicamente bom investimento", referiu Tiago Ribeiro Pereira, do Banco Carregosa.

* A tendência positiva estendeu-se às restantes operadoras cotadas, com a Zon Multimedia a ganhar 3,1 pct para 2,591 euros e a Sonaecom a valorizar 1,62 pct para 1,255 euros, com renovada especulação de M&A, segundo traders.

As duas operadoras beneficiaram da notícia, avançada pela imprensa francesa, de que a France Telecom pretende vender a sua participação de 20 pct na Sonaecom no curto prazo, facilitando assim a concretização de uma fusão entre a Zon e a Sonaecom.

"Já se fala na fusão há muito tempo. A diferença é que agora, com eventual saída da France Telecom e a desblindagem dos estatutos da Zon (no passado dia 30 de Janeiro), estão finalmente a ser criadas as condições para que a operação avance", disse Luís Gonçalves, da Go Bulling.

Os analistas têm defendido que quatro 'players' são demais para um mercado maduro e em recessão como o português, fazendo todo o sentido uma fusão Zon/Sonaecom, permitindo fortes sinergias e reforçando o 'poder de fogo' contra a incumbente Portugal Telecom.

* A pressionar o índice de referência nacional, a EDP-Energias de Portugal caiu 1,09 pct para 2,185 euros e a Galp Energia desceu 1,14 pct para 13 euros, em sintonia com as pares europeias.

* Também em terreno negativo, a retalhista Jerónimo Martins cedeu 2,06 pct para 12,84 euros por acção.

* Já a Mota-Engil valorizou 0,48 pct para 1,254 euros, depois de ter estado a ganhar mais de 4 pct e de na sessão de sexta-feira ter valorizado mais de 20 pct.

A maior construtora nacional continua a beneficiar do anúncio dos contratos no valor de 900 ME, que conquistou no Malawi e que incluem uma empreitada para a mineira brasileira Vale do Rio Doce.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a recuar dos máximos recentes, e seguem nos 13,8 pct face a 14,16 pct ontem.

Na semana passada, as yields da dívida portuguesa alcançaram níveis recorde desde a adesão do país aos euro, devido a receios que Portugal possa ser o próximo país, a seguir à Grécia, a necessitar de um segundo pacote de ajuda.

* A taxa de juro das OT espanhola a dez anos sobe para 5,051 pct, face a 4,7 pct, enquanto a italiana alivia para 5,628 pct versus 5,7 pct.

* O euro cede 0,05 pct para 1,3108 dólares, a espelhar a incerteza em redor da Grécia.

* Com Wall Street igualmente pressionada pela situação da Grécia, o Dow Jones recua 0,14 pct, enquanto o Nasdaq segue estável.

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,62 pct para 115,34 dólares, enquanto o do Nymex desce 0,92 pct para 97,02 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)