* Mais de 34 mil famílias deixaram de pagar empréstimos à banca - Só no crédito à habitação, o número de portugueses que deixou de pagar os empréstimos disparou 450 pct no último ano, um valor recorde. (Diário Económico)

* Leonor Beleza integra novo Conselho Estratégico do BCP - A presidente da Fundação Champalimaud será um dos membros do novo Conselho Estratégico Internacional do banco. (Diário Económico)

* Governo impede ANA de concorrer à privatização de aeroportos - Governo considerou que a proximidade da privatização poderia gerar discriminações face a investidores brasileiros. (Diário Económico)

* Saúde forçada a cortar 680 milhões em medicamentos este ano - Para cumprir metas orçamentais será preciso poupar cerca de 56 milhões por mês com remédios. (Diário Económico)

* Empresas param no Carnaval devido à tradição dos acordos - Secil, Cimpor, Autoeuropa, Brisa ou Kyaia são exemplos desse fenómeno, tal como o conjunto dos bancos e construtoras em Portugal. (Jornal de Negócios)

* Condições de mercado não permitem oferta pública de acções da REN em 2012 - Presidente executivo do CaixaBI diz que entre as empresas que ainda há para vender "há coisas apetecíveis". (Jornal de Negócios)

(Por Patrícia Vicente Rua)