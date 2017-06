(Acrescenta com informação sobre compra corretora Brasil)

Por Sergio Gonçalves

LISBOA, 7 Fev O 'pipeline' de privatizações de Portugal tem activos apetecíveis para vender como a ANA-Aeroportos de Portugal, tendo o sucesso das alienações das energéticas EDP e REN posto o país no 'radar' dos investidores internacionais, disse o CEO do Caixa Banco de Investimento.

"No que está para vender, há coisas apetecíveis. Acho que os activos que Portugal tem (para vender) têm interesse", disse Jorge Cardoso, CEO do banco que assessorou o Estado nas recentes privatizações da EDP-Energias de Portugal e da REN-Redes Energéticas Nacionais.

Adiantou que "a ANA tem bastante interesse e a TAP-Portugal tem um conjunto de rotas muito interessantes", frisando: "temos (Portugal) condições para, em alguns destes activos, como TAP e ANA, conseguir atrair interesse internacional com alguma dimensão, especialmente no caso da ANA".

Segundo os termos do 'bailout' da União Europeia e Fundo Monetário Internacional, Portugal quer alienar em 2012 tranches ou a totalidade de empresas como Galp, ANA, TAP, CP-Carga, CTT-Correios de Portugal, seguros da Caixa Geral de Depósitos, Águas de Portugal e um canal da televisão pública RTP.

O tiro de partida deste vasto programa de privatizações foi dado, em Dezembro de 2011, com a venda de 21,35 pct da EDP -- maior grupo industrial de Portugal -- à China Three Gorges (CTG), que pagou 2.693 ME ou um prémio 54 pct.

Áquele montante acrescem 2.000 ME para a CTG comprar posições minoritárias em parques eólicos da EDP, bem como há o compromisso de bancos chineses 'abrirem' uma linha de financiamento de 2.000 ME.

Em Fevereiro de 2012, apesar da degradação da percepção do risco de Portugal e do 'disparo' das 'yields' de longo prazo da dívida soberana portuguesa no mercado secundário, o Estado conseguiu alienar 40 pct da REN por um total de 592 ME ou seja um prémio médio de 34 pct.

Assim, a China State Grid comprará 25 pct e a Omã Oil 15 pct, tendo a empresa chinesa o compromisso da banca chinesa para providenciar linhas de financiamento de 1.000 ME à REN.

"Estas operações -- EDP e REN -- foram emblemáticas, foram boas e puseram Portugal no radar. A operação da EDP correu francamente bem, num contexto complicado para Portugal", referiu Jorge Cardoso.

O CEO vincou que estas privatizações "trouxeram dinheiro e financiamento" e mostraram que Portugal "é um país aberto", vincando: "o processo foi transparente e a decisão do Governo foi correctíssima".

Olhando para o 'pipeline' futuro, Jorge Cardoso lembrou que a "TAP tem vasos comunicantes com a ANA, embora seja um activo mais complexo".

"Quanto à ANA acho que se arranja interessados sem dúvida nenhuma, e quanto à TAP, apesar de ser um bocadinho mais difícil neste momento, com um processo bem gerido, também se consegue arranjar", afirmou.

O CEO referiu que os outros activos a alienar em 2012 são de "negócios mais domésticos mas, como são negócios regulados e estáveis, também são interessantes".

"Os CTT, acreditamos que, apesar da sua actividade estar sobretudo em Portugal, a operação poderá despertar algum interesse. Os seguros da CGD também é uma área que tem interesse", afirmou.

Entretanto, o Caixa BI anunciou que chegou a acordo para comprar até 70 pct da corretora do Banif no Brasil, uma transacção com um valor de cerca de 130 milhões de reais (MR) ou 57,8 milhões de euros (ME).

Afirmou que "a Banif CVC é um dos principais Home Broker -- corretora online -- do Brasil com cerca de 35 mil clientes ativos, adiantando: "a entrada no segmento de corretagem irá permitir uma atuação ampla e consistente no mercado de capitais brasileiro".

Adiantou que "esta aquisição abre um relevante canal de atracção de investidores estrangeiros tendo em conta o acesso privilegiado do Grupo Caixa Geral de Depósitos a uma base alargada de clientes institucionais". (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)