Por Filipe Alves

LISBOA, 7 Fev As acções do maior banco privado português, Millennium bcp, dispararam 14 pct para o máximo em três meses e meio, com os investidores confiantes que a recente 'limpeza de balanço' e o esperado reforço do capital atraia novos accionistas de referência, disseram dealers.

As acções do BCP estão a subir para 0,167 euros, tendo sido negociados 155 milhões de títulos, no valor de 239 milhões de euros (ME). A subida do banco contrasta com a queda de 0,55 pct do índice DJ Stoxx para banca europeia e contribui para a subida do índice PSI20, que segue a ganhar 0,97 pct.

"O banco 'limpou' o balanço e deu sinais claros que vai resolver as questões de capital. As compras hoje é mercado 'puro'. Alguns investidores acham que é de comprar agora pois o BCP começa finalmente a estar em condições de atrair novos accionistas de referência", afirmou um dealer que não quis ser identificado.

"A menos que esteja a acontecer algo que não é ainda do conhecimento público, como o reforço de algum accionista, creio que a valorização se explica pelo facto de o mercado acreditar que está a ter lugar uma nova era no BCP", disse Gualter Pacheco, da Go Bulling.

Adiantou: "há uma nova administração e um reforço do capital do banco, portanto tudo indica que é uma nova etapa".

Fonte oficial do Millennium bcp referiu que o "banco não comenta".

Fontes accionistas têm dito à Reuters que o Millennium bcp quer atrair novos accionistas de referência da China e/ou Brasil, tendo o BCP anunciado que vai fazer um 'cash call' para reforçar o seu core-Tier 1, para além do recurso à linha pública de recapitalização de 12.000 ME do 'bailout' de Portugal.

A restante banca cotada acompanha a tendência do BCP, com o Banco Espírito Santo (BES) a subir 3,19 pct para 1,393 euros, o BPI a ganhar 4,54 pct para 0,507 euros e o Banif a valorizar 3,02 pct para 0,307 euros por título.

"A banca vive os seus piores dias de existência. Mas, o mercado já há muito antecipou o mau momento que actualmente se vive no sector financeiro", referiu Tiago Ribeiro Pereira, do Banco Carregosa.

"Deste modo, não são de excluir subidas acentuadas em algumas acções da banca nacional, à imagem do que aconteceu em Janeiro nas europeias (por exemplo, Unicredito ou Commerzbank), numa clara antecipação a uma estabilização política e financeira global", acrescentou.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 milhões de euros (ME) relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

Os analistas do Espírito Santo Investment Bank realçaram, num recente research, que, após ter anunciado uma subida do core-capital para 9,4 pct em Dezemebro de 2011 face a 9,1 pct em Setembro, o banco necessitará de 1.800 ME para atingir os 9 pct de core-Tier1 exigidos para Junho de 2012, contabilizando a dívida soberana a preços de mercado.

"Estimamos que o banco pode emitir 1.300 ME de CoCos (instrumentos de capital contigente) de modo a cobrir as potenciais perdas com a dívida soberana estimadas pela EBA", referiu.

No entanto, os restantes 500 ME poderão ser alcançado através de uma melhoria de gestão de risco, optimização de risk weighted assets (RWA) e crescimento orgânico, para os quais o banco de investimento não põe de parte uma nova emissão de CoCos ou um 'rights issue'.

A emissão de CoCos seria ao abrigo da linha pública de 12.000 ME que está contida no 'envelope' de 78.000 ME que Portugal recebeu no 'bailout' da União Europeia (EU) e Fundo Monetário Internacional (FMI).

Estes CoCos teriam a vantagem de não ser diluitivos para os actuais accionistas, segundo analistas. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)