LISBOA, 7 Fev A bolsa de Lisboa encerrou em alta, com as fortes subidas da banca a ajudarem o PSI20 a liderar os ganhos na Europa, que recuperou dos mínimos com crescente optimismo que a Grécia consiga gisar um acordo para receber um novo 'bailout' e evite um incumprimento caótico da sua dívida, segundo traders.

* O índice de referência nacional PSI20 valorizou 1,95 pct para 5.588,46 pontos, com 14 cotadas em alta, cinco em queda e uma estável, tendo sido negociadas 354 milhões de acções, no valor de 133,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* As acções do BCP -- maior banco privado português -- dispararam 20,55 pct para 0,176 euros por acção, atingindo o valor mais alto dos últimos quatro meses, com os investidores confiantes que a recente 'limpeza de balanço' e o esperado reforço do capital atraia novos accionistas de referência, disseram dealers.

A subida do banco português compara com uma subida modesta de 0,61 pct do índice DJ Stoxx para banca europeia, apesar os receios em relação ao desfecho das negociações para o novo plano de ajuda à Grécia se terem atenuado a partir do meio da sessão.

"O BCP 'limpou' o balanço e deu sinais claros que vai resolver as questões de capital. As compras de hoje são mercado 'puro'. Alguns investidores acham que é de comprar agora pois o BCP começa finalmente a estar em condições de atrair novos accionistas de referência", afirmou um dealer que não quis ser identificado.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 milhões de euros (ME) relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

Fontes accionistas têm dito à Reuters que o Millennium bcp quer atrair novos accionistas de referência da China e/ou Brasil, tendo o BCP anunciado que vai fazer um 'cash call' para reforçar o seu core-Tier 1, para além do recurso à linha pública de recapitalização de 12.000 ME do 'bailout' de Portugal.

A restante banca cotada acompanhou a tendência do BCP, com o Banco Espírito Santo (BES) a subir 9,84 pct para 1,478 euros, o BPI a ganhar 8,45 pct para 0,526 euros e o Banif a valorizar 8,05 pct para 0,322 euros por título.

Os traders e analistas assinalam o início de uma tendência de recuperação das acções da banca, depois de um 2011 'horribilis' que obrigou o sector a reforçar os rácios de capital, a travar a concessão de crédito e a reconhecer imparidades no crédito a uma escala nunca vista.

"A banca vive os seus piores dias de existência. Mas, o mercado já há muito antecipou o mau momento que actualmente se vive no sector financeiro", referiu Tiago Ribeiro Pereira, do Banco Carregosa.

"Deste modo, não são de excluir subidas acentuadas em algumas acções da banca nacional, à imagem do que aconteceu em Janeiro nas europeias (por exemplo, Unicredito ou Commerzbank), numa clara antecipação a uma estabilização política e financeira global", acrescentou.

* Também a puxar pelo índice português, a EDP-Energias de Portugal valorizou 2,75 pct para 2,245 euros por acção, ao passo que a sua participada EDP Renováveis ganhou 1,63 pct para 4,449 euros.

* Outro 'peso pesado' da bolsa nacional, a Portugal Telecom (PT), manteve a tendência positiva das últimas sessões -- recuperando do mínimo de dez anos atingido no início da semana passada -- com uma subida de 1,09 pct para 4,164 euros, num claro 'rebound' técnico, segundo dealers.

* Na Europa, a notícia de que o acordo entre a Grécia e 'troika' internacional com vista a um novo empréstimo de 130 mil milhões de euros (ME) devolveu o optimismo aos investidores, invertendo a tendência negativa do início da sessão.

Os principais índices bolsistas fecharam em terreno misto, com Londres, Milão e Frankfurt no 'vermelho', pressionadas pelos resultados inferiores ao previsto de várias cotadas, nomeadamente do UBS e da ArcelorMittal.

* Apesar do optimismo, o fantasma do default continua a pairar sobre a moeda única. O euro mantém a tendência negativa do início da sessão, a recuar 0,94 pct para 1,3255 dólares.

* Em clima de contagem decrescente, o presidente francês Nicolas Sarkozy avisou ontem que o "tempo está a esgotar-se" para a Grécia, durante uma conferência conjunta com a chanceler alemã Angela Merkel, em Paris.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem estáveis nos 13,8 pct e as congéneres italianas inalterados nos 5,59 pct.

Já a taxa de juro das OT espanhola a dez anos seguem inalteradas nos 5,1 pct do fecho de ontem.

* Além Atlântico, o Dow Jones e Nasdaq ganham 0,38 pct e 0,21 pct, respectivamente, com os investidores optimistas em relação à Grécia.

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 1,31 pct para 117,45 dólares, enquanto o do Nymex sobe 1,89 pct para 98,74 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)