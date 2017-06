A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

* Troika ameaça travar pagamento de dívidas do Estado a fornecedores - O pagamento das dívidas do Estado a fornecedores com o dinheiro do fundo de pensões da banca corre o risco de voltar a ser adiado. (Diário Económico)

* Portugal quer fim da dupla tributação com Angola - O secretário de Estado, Almeida Henriques, avisa, numa conferência do Económico, que Angola não "é uma árvore das patacas". (Diário Económico)

* BCP dispara 20 pct com nova gestão e promessa de novos accionistas - A possibilidade de entrada de novos accionistas, o reforço de capitais e a 'limpeza' de balanço que o BCP está a fazer levaram as acções a disparar ontem 20 pct. (Diário Económico)

* Bancos valorizam-se 518 milhões após prejuízos - A forte subida das acções da banca, após a divulgação dos maiores prejuízos de sempre, causa perplexidade até aos analistas e operadores de mercado. Entre as explicações possíveis, o fecho das apostas na queda dos títulos é a que recolhe mais unanimidade. (Jornal de Negócios)

* REN em tribunal por não seguir acordo colectivo - Empresa tem acordo comum com EDP mas a actualização salarial está congelada desde o ano passado. (Jornal de Negócios)

* Troika em Portugal - analisa reformas estruturais e crédito a partir de dia 15. (Jornal de Negócios) (Por Patrícia Vicente Rua)