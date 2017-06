Por Sérgio Gonçalves

LISBOA, 8 Fev O crédito 'mal parado' dos particulares em Portugal teve um aumento homólogo de 15 pct para 4.577 milhões de euros (ME) em 2011, mas este valor equivale a apenas 3,2 pct de todo o crédito concedido às famílias, apesar da severa recessão económica e da crise financeira, segundo dados do Banco de Portugal (BP).

Segundo as estatísticas do BP, apesar do crédito de cobrança duvidosa ter tido aquele disparo no ano passado, em Dezembro de 2011 este crédito 'mal parado' representava somente 3,2 pct do total de 139.795 ME que os bancos concederam às famílias, subindo face aos 2,8 pct do total da carteira de crédito um ano antes, mas descendo face aos 3,4 pct no mês anterior.

"O total de crédito vencido no segmento de particulares ascende apenas a 3,2 pct que é um número francamente abaixo do sector na Europa, o que traduz uma resiliência significativa do sector em Portugal", disse André Rodrigues, analista do Caixa Banco de Investimento.

Este analista destacou que o total de 'non-performing loans' (NPL) nos bancos do Sul da Europa, acompanhados pela rede de 'research' ESN, da qual o Caixa BI faz parte, "supera já os 7 pct".

"Este facto (em Portugal) explica-se em parte pelo peso estrutural do segmento de 'crédito à habitação' no total de crédito a particulares, superior a 80 pct, o qual sendo tipicamente concedido a taxa variável, beneficia atualmente do enquadramento de baixas taxas de juro", afirmou.

Em Dezembro de 2011, o total de crédito 'mal parado' dos particulares subiu quando comparado com os 3.989 ME de Dezembro de 2010, mas até desceu quatro pct face aos 4.777 ME de Novembro de 2011.

Segundo o BP, no final de Dezembro de 2011, os particulares tinham um total de 2.103 ME de crédito à habitação 'mal parado', 1.383 ME de crédito ao consumo em cobrança duvidosa e 1.091 ME de crédito para outros fins que há dúvidas que será possível cobrar.

Teresa Gil Pinheiro, economista do BPI, realçou que "olhando para os particulares, vê-se que o crédito à habitação -- o último crédito que as famílias deixam de pagar -- tem vindo a deteriorar-se um bocadinho, mas mantém-se relativamente estável".

Portugal está sob um austero resgate financeiro da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) para corrigir o forte desequilíbrio das suas Finanças Públicas, mas que está a ter efeitos imediatos recessivos, levando o desemprego a tocar níveis recorde e diminuindo o rendimento disponível das famílias.

"(O crédito mal-parado das famílias) pode deteriorar-se devido à austeridade e se houver mais aumento de desemprego, mas o facto de as taxas Euribor estarem a cair, e nós prevemos que ainda caiam mais, de certa maneira, deve aliviar essa pressão para a deterioração", afirmou Teresa Gil Pinheiro.

André Rodrigues referiu que "o cenário central passa por um aumento considerável do crédito de cobrança duvidosa em 2012, impulsionado pela conjuntura no mercado de trabalho e pelas perspetivas negativas para a evolução do PIB em Portugal no próximo ano".

O Governo de centro-direita tem tomado duras medidas de austeridade, como aumentos de impostos, cortes de despesa, redução de benefícios sociais e fiscais, e está a empreender várias reformas, nomeadamente para flexibilizar o mercado de trabalho, visando cumprir as metas impostas neste 'bailout'.

Portugal tem uma tarefa 'herculea' para cortar o défice público dos 9,8 pct em 2010 para os 3 pct do PIB em 2013. Em 2011, o défice terá fixado em 4 pct mas com uma receita 'one-off' oriunda da transferência de 6.000 ME de fundos de pensões da banca, caso contrário ter-se-ia fixado em 7,5 pct, tornando muito exigente cumprir a meta real de 4,5 pct em 2012.

Neste severo contexto, que é agravado pela crise das dívidas soberanas do Sul da Europa, a economia portuguesa, após a contracção de 1,6 pct, deverá contrair-se 3 pct em 2012 e terá apenas uma virtual estagnação em 2013.

A taxa de desemprego está no valor histórico de 12,4 pct no terceiro trimestre de 2011, mas o Eurostat avançou com 13,6 pct para o fim de 2011.

Segundo o banco central, o peso do crédito de cobrança duvidosa situou-se em 4,54 pct do total de crédito a particulares e empresas -- uma melhoria agregada de cerca de 29 basis points (bp) face aos 4,83 pct de Novembro de 2011.

"Este movimento de descida verificado em Dezembro, contra a tendência geral dos dados divulgados mensalmente em 2011, parece-nos consubstanciar mais o resultado de uma política de venda de créditos e de abatimentos ao activo do que alguma melhoria na qualidade da carteira de crédito da banca nacional -- efeito de final de ano", disse André Rodrigues.

(Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)