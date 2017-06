LISBOA, 9 Fev As subidas da banca e da Galp Energia sustentam em alta o índice PSI20 que acompanha os ganhos dos pares europeus, optimistas quanto a um desfecho positivo das negociações na Grécia, a tempo da reunião do Eurogrupo, disseram operadores,

* As bolsas europeias, que tocaram ontem em máximos de seis meses e meio, seguem com ganhos entre 0,45 pct e 1 pct, e o euro aprecia 0,33 pct para 1,33 dólares.

"Acredito que vão chegar a um acordo a tempo da reunião dos ministros das finanças da Zona Euro", disse Katsunori Kitakura, trader-chefe da Chuo Mitsui Banking and Trust.

O presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Junker, convocou uma reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro, para hoje em Bruxelas, para debater o tema da ajuda à Grécia.

Entretanto, o primeiro-ministro grego está a tentar acordar, com as restantes forças políticas do país, as medidas de austeridade que serão implementadas em troca de um segundo empréstimo ao país, crucial para evitar o 'default'.

Os investidores vão estar ainda atentos à reunião do Banco Central Europeu (BCE) que irá debater a evolução dda política monetária na Zona Euro e a ainda a questão da dívida grega, uma vez que não chegou ainda a um consenso em relação à forma como deverá ser tratada essa dívida que tem no seu próprio balanço.

* O índice de referência nacional, PSI20, sobe 0,36 pct para 5.716,82 pontos, com 16 títulos em alta e quatro em queda.

Transaccionaram-se 102 milhões de acções ou 31 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

* À excepção do Banco Espírito Santo (BES), os restantes bancos cotados negoceiam em alta, mas longe da euforia dos últimos dias.

"Em Lisboa, o destaque vai novamente para a banca, nomeadamente para o BCP que já negociou 95 milhões de acções, enquanto o BES inverteu com a tomada de mais valias depois de uma valorização de 30 pct nas últimas cinco sessões", explicou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

O Millennium bcp sobe 3,78 pct para 0,192 euros, o Banif ganha 4,06 pct para 0,359 euros, o BPI avança 0,66 pct para 0,61 euros enquanto o BES cai 1,02 pct para 1,655 euros.

As fortes valorizações que o sector da banca registou nas últimas sessões deveram-se à convicção de que os resultados de 2011 -- com os três principais bancos a apresentarem prejuízos superiores a mil ME -- constituíram uma 'limpeza de balanço' e foram o tiro de partida para uma nova era, segundo traders.

Acrescentaram que o fecho de posições curtas também terá contribuído para a subida dos títulos.

No caso do BCP, o esperado reforço do capital, que poderá atrair novos accionistas de referência, contribui também para a valorização, vincaram.

Os traders e analistas assinalam o início de uma tendência de recuperação das acções da banca, depois de um 2011 'horribilis' que obrigou o sector a reforçar os rácios de capital, a travar a concessão de crédito e a reconhecer imparidades no crédito a uma escala nunca vista.

* A sustentar ainda o índice nacional está a subida de 0,92 pct da Galp Energia para 13,10 euros e a da Portugal Telecom que avança 0,28 pct para 4,233 euros.

* Já a EDP-Energias de Portugal trava maiores ganhos ao cair 1,14 pct para 2,254 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos descem para 13,3 pct de 13,8 pct ontem.

A taxa de juro das congéneres italianas segue estável em 5,6 pct, enquanto a das OT espanholas a dez anos descem para 5,0 pct pct de 5,2 pct.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq descem 0,04 pct e apontam para uma abertura em leve queda dos mecados norte-americanos em dia de divulgação dos pedidos de subsídio de desemprego, relativos à última semana.

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,55 pct para 117,85 dólares e o do Nymex sobe 0,27 pct para 98,98 dólares por barril.

(Por Patrícia Vicente Rua)