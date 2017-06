LISBOA, 9 Fev As quedas da EDP e do BES empurraram o índice PSI20 para terreno negativo, contrariando os ganhos da Europa, animada com o acordo na Grécia, visto como crucial para o país evitar o incumprimento, disseram dealers.

* As principais praças europeias, que tocaram ontem em máximos de seis meses, ganham entre 0,5 pct e 0,86 pct, com a notícia de um acordo entre os principais partidos políticos gregos com vista à aplicação de mais austeridade, no âmbito do segundo 'bailout' ao país.

Os investidores estão também agradados resultados melhores que o esperado do DNB, o maior banco norueguês.

Os investidores estiveram de olhos postos na reunião do Banco Central Europeu (BCE), que manteve as taxas de juro na Zona Euro..

* O Euro segue em alta, a beneficiar deste optismo em relação ao futuro da união monetária, valorizando 0,29 pct para 1,3207 dólares.

* O índice de referência nacional, PSI20 desce 0,48 pct para 5.668,73 pontos, com 9 títulos em queda, nove em alta e dois estáveis.

Transaccionaram-se 355 milhões de acções ou 123 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon

* À excepção do Millennium BCP, que segue a valorizar 2,16 pct para 0,189 euros por acção, a restante banca cotada está a ser alvo de tomada de mais-valias, após os fortes ganhos -- superiores a 10 pct -- da sessão anterior.

O Banco Espírito Santo(BES) cede 1,14 pct para 1,653 euros por acção, enquanto o BPI desliza 0,33 pct para 0,6040 euros e o Banif está estável nos 0,345 euros.

As fortes valorizações que o sector da banca registou nas últimas sessões deveram-se à convicção de que os resultados de 2011 -- com os três principais bancos a apresentarem prejuízos superiores a mil ME -- constituíram uma 'limpeza de balanço' e foram o tiro de partida para uma nova era, segundo traders.

Os traders e analistas assinalam o início de uma tendência de recuperação das acções da banca, depois de um 2011 'horribilis' que obrigou o sector a reforçar os rácios de capital, a travar a concessão de crédito e a reconhecer imparidades no crédito a uma escala nunca vista.

* A EDP-Energias de Portugal recua 2,41 pct para 2,225 euros por acção, após o Governo ter anunciado que vai acabar com as tarifas reguladas a partir do próximo mês de Julho.

"Esta descida da EDP deverá esta ligada ao anúncio do Governo de que pretende acabar com as tarifas reguladas", frisou Gualter Pacheco, trader da GoBulling, no Porto.

* Também a petrolífera Galp Energia desvaloriza 0,77 pct para 12,88 euros por acção, na véspera de apresentar os seus resultados de 2011.

Uma poll de cinco analistas prevê que os lucros da petrolífera tenham tido uma subida homóloga de 64 pct, no quarto trimestre de 2011, para 66 ME, embora em termos anuais tenha lugar uma descida de 24 pct.

* Pela positiva destaca-se a Semapa, a ganhar 2,68 pct para 5,75 euros por acção, a beneficiar dos resultados apresentados no início da semana, disseram traders.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos sobem para 13,58 pct de 13,8 pct ontem.

A taxa de juro das congéneres italianas recua para 5,472 pct, face a 5,6 pct ontem, enquanto a das OT espanholas a dez anos sobem para 5,219 pct, face a 5,0 pct.

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,55 pct para 117,85 dólares e o do Nymex sobe 0,27 pct para 98,98 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)