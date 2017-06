LISBOA, 9 Fev A bolsa nacional fechou em queda, com os investidores a tomarem mais-valias após o 'rally' das últimas sessões e em contraciclo com as praças europeias, que beneficiaram dos bons indicadores macroeconómicos que têm sido divulgados nos Estados Unidos e do optimismo em relação ao desfecho da crise grega, segundo traders.

* A notícia de que os principais partidos políticos gregos chegaram a um consenso em relação às medidas de austeridade que terão de ser aplicadas no âmbito do segundo 'bailout' que está a ser negociado deu ânimo aos índices europeus, que fecharam com ganhos entre 0,3 e 0,6 pct, com excepção de Milão, que recuou 0,99 pct.

Os indicadores que têm vindo a lume além Atlântico, nomeadamente os números do desemprego, continuam igualmente a suportar o optimismo das bolsas, com os investidores a demonstrarem confiança na recuperação da economia norte-americana.

"O mercado tem potencial para continuar a subir. O suporte económico existe e a época de apresentação de resultados continua a correr bem", disse Anjo Beldsnijder, da Mainfirst Asset Management, que gere activos no valor de mil milhões de euros.

*Os investidores estão também agradados com os resultados melhores que o esperado do DNB, o maior banco norueguês.

* Os mercados estiveram de olhos postos na reunião do Banco Central Europeu (BCE), que manteve as taxas de juro na Zona Euro.

* Em Lisboa, o índice de referência PSI20 passou ao lado do optimismo do resto do Continente, caindo 0,5 pct para 5667,94 pontos, com os investidores a tomarem mais-valias após os ganhos das últimas sessões, que viram várias cotadas com valorizações de dois dígitos.

Em mais uma sessão com forte liquidez, negociaram-se 409 milhões de acções, no valor de 160,3 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon, com nove cotadas em queda, dez em alta e uma estável.

* A EDP-Energias de Portugal liderou as perdas, com uma descida de 2,63 pct para 2,22 euros por acção, pressionada, segundo dealers, pela decisão do Governo de pôr fim às tarifas reguladas no mercado doméstico de electricidade.

"Esta descida da EDP deverá esta ligada ao anúncio do Governo de que pretende acabar com as tarifas reguladas", frisou Gualter Pacheco, trader da GoBulling, no Porto.

* Também a banca fechou em terreno negativo, com os investidores a colher ganhos após as fortes subidas da sessão anterior.

O Millennium bcp recuou 0,54 pct para 0,184 euros, o Banco Espírito Santo (BES) caiu 1,61 pct para 1,645 euros e o BPI desvalorizou 2,31 pct para 0,592 euros.

Por sua vez, o quarto banco cotado, o Banif, perdeu 0,29 pct para 0,344 euros por acção.

Apesar da ligeira correcção de hoje, as cotações da banca continuam muito acima dos valores de há apenas uma semana, antes da apresentação dos resultados de 2011, que os analistas consideraram uma 'limpeza de balanço' e o início de uma nova etapa para o sector.

Os traders assinalam o início de uma tendência de recuperação das acções da banca, depois de um 2011 'horribilis' que obrigou o sector a reforçar os rácios de capital, a travar a concessão de crédito e a reconhecer imparidades no crédito a uma escala nunca vista.

* Pela positiva destacou-se a Semapa, com uma subida de 3,84 pct, a beneficiar da notícia de que a administração da empresa, que apresentou contas na segunda-feira, pretende manter o actual nível de dividendos, segundo dealers.

* Já a petrolífera Galp Energia inverteu a tendência negativa do início da sessão e fechou à tona da água, a subir 0,08 pct para 12,99 euros por acção, na véspera de apresentar os seus resultados de 2011.

Uma poll de cinco analistas prevê que os lucros da petrolífera tenham tido uma subida homóloga de 64 pct, no quarto trimestre de 2011, para 66 ME, embora em termos anuais tenha lugar uma descida de 24 pct.

* O Euro segue em alta, a beneficiar do optismo em relação ao futuro da união monetária, valorizando 0,25 pct para 1,3289 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos descem para 13,6 pct de 13,8 pct ontem.

A taxa de juro das congéneres italianas recua para 5,489 pct, face a 5,6 pct ontem, enquanto a das OT espanholas a dez anos sobem para 5,208 pct, face a 5,0 pct.

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,96 pct para 118,33 dólares e o do Nymex sobe 0,07 pct para 99,79 dólares por barril, a beneficiar do aumento da tensão entre o Irão e o Ocidente.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)