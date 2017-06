LISBOA, 9 Fev O lucro líquido ajustado da Galp teve uma duplicação homóloga para 79 milhões de euros (ME) no quarto trimestre de 2011, suportado no aumento da produção e dos preços de crude, que contrariou o esmagamento das margens de refinação, anunciou a empresa.

A média das estimativas dos analistas apontava para que a Galp Energia tivesse tido, entre Outubro e Dezembro do ano passado, um lucro ajustado -- corrige os efeitos de 'stock' e eventos não recorrentes -- de 66 ME.

A Galp adiantou que, no quatro trimestre de 2011, o EBITDA- Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ajustado cresceu 20 pct em comparação com há um ano atrás para 212 ME e face aos 205 ME da média das estimativas dos analistas.

A empresa já tinha anunciado que as vendas de produtos petrolíferos refinados tiveram uma queda homóloga de 1,1 pct para 4,2 milhões de toneladas (MT) no quarto trimestre de 2011, com as vendas a clientes directos a desceram 5,3 pct para 2,6 MT, enquanto as exportações dispararam 47,6 pct para 0,8 MT.

No quarto trimestre de 2011, a produção média 'working interest' de crude situou-se em 21,6 mil barris diários, uma subida de 7,5 pct face ao trimestre homólogo de 2010 e um aumento de 3,6 pct comparando com o trimestre anterior. (Por Sérgio Gonçalves)