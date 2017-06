LISBOA, 10 Fev O índice PSI20 encerrou em queda, pressionado pelo 'profit taking' nos títulos da banca e a acompanhar uma Europa dominada pela instabilidade política na Grécia, que pode por em risco as negociações de reestruturação da dívida grega e o novo bailout, disseram traders.

* As principais bolsas europeias perderam entre 1,18 e 1,76 pct, no pior desempenho desde o início do mês, com os investidores receosos em relação ao desfecho da votação que terá lugar no Parlamento grego, no Domingo, para aprovar as medidas de austeridade necessárias para evitar o default caótico da república helénica.

Após algum optimismo nas últimas sessões, por finalmente as autoridades europeias e o governo grego parecerem estar de acordo em relação ao caminho a seguir, a notícia de que George Karatzaferis, líder do partido LAOS (extrema-direita nacionalista), se recusa a votar favoravelmente o acordo assustou os investidores.

O LAOS tem apenas 15 dos 300 deputados no parlamento grego, mas foi o suficiente para por pressão sobre os mercados, trazendo de volta o fantasma de um incumprimento caótico da dívida grega, capaz de colocar em causa os próprios fundamentos da união monetária europeia.

* Ontem, os ministros das finanças da Zona Euro consideraram que as medidas de corte de despesa e de salário acordadas pelas principais forças políticas do país não são suficientes e pediram mais austeridade.

Os ministros do Eurogrupo querem que as medidas acordadas sejam aprovadas pelo Parlamento este fim-de-semana e que sejam identificadas reduções na despesa adicionais, no valor de 325 milhões de euros (ME), até à próxima quarta-feira, altura em que vão tomar a decisão final sobre o segundo 'bailout' ao país.

Este segundo programa de assistência financeira, no valor de 130.000 ME, é crucial para que o país pague as amortizações que tem previstas para Março e evite o incumprimento.

* Pressionado por esta incerteza em relação ao acordo para o salvamento da Grécia, o euro segue a recuar 0,71 pct para 1,3188 dólares.

* Em Lisboa, o índice de referência da bolsa portuguesa PSI20 recuou 0,84 pct para 5620,43 pontos, com quinze cotadas em queda e cinco em alta, tendo-se transaccionado 139,5 milhões de títulos, no valor de 88,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Pela segunda sessão consecutiva, a banca liderou as perdas, com os investidores a colherem os frutos das fortes valorizações do início da semana.

"Além dos factores geopolíticos, nomeadamente da questão da Grécia, é natural que haja alguma tomada de mais-valias, depois das fortes subidas das últimas semanas", disse José Dias, da Golden Broker.

* O Banco Espírito Santo caiu 6,38 pct para 1,54 euros por acção, enquanto o BPI recuou 4,39 pct para 0,566 euros e o Millennium bcp perdeu 3,26 pct para 0,178 euros por título.

Também o Banif fechou no 'vermelho', com uma descida de 2,91 pct para 0,178 euros.

Apesar da correcção das duas últimas sessões, as cotações da banca continuam muito acima dos valores de há apenas uma semana, antes da apresentação dos resultados de 2011, que os analistas consideraram uma 'limpeza de balanço' e o início de uma nova etapa para o sector.

* Também a pressionar o índice, a Galp Energia recuou 2,8 pct para 12,72 eros, apesar de ter duplicado o lucro do quarto trimestre de 2011, para 79 ME, suportado no aumento dos preços do crude e do gás natural.

Segundo traders, a descida deveu-se ao facto de, apesar do bom desempenho no último trimestre, em termos anuais o resultado líquido da petrolífera caiu 18 pct face a 2010, para 251 ME.

* O peso-pesado EDP-Energias de Portugal travou maiores perdas em Lisboa, a ganhar 0,63 pct para 2,234 euros por acção, recuperando assim da tendência negativa da sessão anterior.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos mantêm a tendência de descida das últimas sessões, seguindo nos 12,51 pct, face a 13,6 pct ontem.

Já a taxa de juro das congéneres italianas sobem para 5,61 pct de 5,5 pct ontem enquanto a das OT espanholas a dez anos sobem para 5,33 pct de 5,2 pct.

* O contrato do Brent para entrega em Março cai 1 pct para 117,42 dólares e o do Nymex desce 1,32 pct para 98,52 dólares por barril.

Os preços do petróleo recuam dos máximos de seis meses, acima dos 118 dólares, após os números das importações chinesas terem desiludido, reacendendo receios de abrandamento na procura deste país que é o segundo maior consumidor de prtróleo mundial.

* Em Wall Street, o Dow Jones recua 0,83 pct, enquanto o Nasdaq cai 0,64 pct, com os investidores cautelosos devido à incerteza em relação ao desfecho das negociações para o resgate da Grécia. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)