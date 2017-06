LISBOA, 13 Fev O banco estatal português Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve prejuízos de 488,4 milhões de euros (ME) em 2011, pela primeira vez nas últimas três décadas, devido a imparidades elevadas com crédito malparado e com a desvalorização de várias participações accionistas em empresas cotadas.

Segundo o comunicado divulgado pela Caixa na sexta-feira, os resultados do grupo foram "fortemente penalizados pela difícil envolvente económica e financeira", que levou ao registo de provisões e imparidades no valor de 1,6 mil ME.

Deste montante, 827,4 ME correspondem a imparidades com crédito malparado, devido ao aumento do incumprimento por parte de empresas e famílias, num contexto de contracção da economia portuguesa, com aumento das falências e do desemprego.

Prova desta deterioração da economia e da capacidade creditícia das famílias e das empresas é o facto de o rácio de crédito em risco da CGD ter passado de 4,2 pct para 6,9 pct.

Por sua vez, o rácio de crédito vencido a mais de 90 dias da CGD situou-se em 3,6 pct no final de 2011, enquanto o grau de cobertura de crédito se fixou em 116,5 pct.

O banco do Estado -- o maior de Portugal em termos de activos e de quota de mercado -- registou também perdas com dívida soberana da Grécia, no valor de 133 ME, devido à exposição das suas seguradoras a este activo.

Em Outubro, a dívida helénica foi objecto de um 'haircut', no âmbito de um acordo entre a Grécia e os seus credores internacionais, obrigando os investidores a reconhecerem nos seus balanços perdas correspondentes a 50 pct da dívida detida. Esta percentagem deverá subir no âmbito do acordo que está a ser ultimado entre o governo de Atenas e os seus credores.

"De referir que desde o início da crise financeira em 2008, face à desvalorização continuada dos títulos, o Grupo CGD já reconheceu na sua conta de resultados imparidades nas participações financeiras e outros títulos num montante acumulado de 1 844,7 milhões de euros", salienta o banco.

A Caixa foi ainda obrigada a registar nas suas contas de 2011 imparidades no valor de 349 ME, relativas à desvalorização das participações accionistas em várias cotadas portuguesas, nomeadamente a Portugal Telecom (PT), Zon Multimedia , Millennium bcp e Brisa.

Com estas perdas, o resultado líquido do banco foi negativo em 488,4 ME, o que compara com lucro de 250,6 ME em 2010.

A margem financeira estrita ascendeu a 1.685,3 ME, mais 19,1 pct que no período homólogo.

Por sua vez, os proveitos com comissões líquidas totalizaram 504,6 ME, valor ligeiramente superior ao observado em 2010 (502,3 ME).

O activo líquido fixou-se em 120,7 ME, menos 4,1 pct que no final de 2010, devido à redução nas aplicações em títulos (menos 17,7 pct) e no crédito a clientes (menos 4,5 pct), no âmbito da estratégia de desalavancagem que o banco está a realizar, dando cumprimento ao acordo de 'bailout' que Portugal assinou com a 'troika'.

A desalavancagem permitiu reduzir o rácio de transformação (créditos sobre depósitos) para 122 pct no final de Dezembro, um valor próximo da meta de 120 pct que os bancos portugueses têm de atingir até 2014, no âmbito do referido acordo com os credores internacionais.

Para tal contribuiu a descida de 3,4 pct no crédito a clientes, para 81,6 mil ME. Neste segmento, o crédito a empresas caiu 0,6 pct, enquanto os empréstimos para compra de habitação diminuiram 2,5 pct.

Além da venda de activos não estratégicos e da redução da concessão de crédito, a desalavancagem da Caixa passa pelo crescimento da captação de depósitos de clientes, que ascenderam a 64 mil ME, mais 6,3 pct que em 2010.

CORE TIER I SUPERIOR A 9 PCT

O rácio 'core Tier I' (calculado pelo quociente entre fundos próprios de base e activos ponderados pelo risco) passou de 8,8 pct para 9,4 pct, ficando assim acima do mínimo de 9 pct que foi fixado pelo Banco de Portugal (BdP) para os principais bancos nacionais, em 2011.

O reforço dos capitais dos bancos é um dos pilares do memorando assinado entre Portugal e a Troika, de modo a reforçar a confiança no sistema bancário -- protegendo os interesses dos aforradores e dos investidores -- e a facilitar o regresso das instituições aos mercados internacionais.

Com estes fins em vista, a banca portuguesa tem feito esforços significativos para aumentar os rácios para os níveis exigidos pelo Banco de Portugal e pela Autoridade Bancária Europeia (EBA).

Tal como os restantes principais bancos do Velho Continente, a Caixa Geral de Depósitos tem de reforçar o seu 'core Tier I' para 10 pct até ao final de Junho deste ano, nos termos definidos pela EBA, que utiliza uma fórmula de cálculo deste rácio mais exigente e penalizador que a do BdP, uma vez que obriga ao reconhecimento da dívida pública a preços de mercado.

Ao contrário dos bancos privados, a Caixa está impedida de recorrer à linha de capitalização pública no valor de 12 mil ME, devendo fortalecer os rácios por meios próprios, através da venda de participações não estratégicas em empresas, ou da abertura a privados do capital da sua holding de Seguros e Saúde.

Tal como a restante banca portuguesa, a Caixa continua arredada dos mercados interbancários, dependendo do Banco Central Europeu (BCE) para se financiar.

No final de 2011, o financiamento da CGD junto do BCE cifrou-se em 9 mil ME, sendo que o total de activos elegíveis para obter empréstimos no banco central da Zona Euro era de 14,4 mil ME. (Por Filipe Alves)