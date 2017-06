LISBOA, 10 Fev O índice PSI20 segue a negociar em alta, suportado pelos ganhos da banca e das energéticas, em simpatia com uma Europa que respira de alívio após a aprovação das medidas de austeridade necessárias para salvar a Grécia, disseram dealers.

* As praças europeias valorizam entre 0,3 e 1,04 pct, com os investidores optimistas em relação ao desfecho das negociações para o segundo plano de ajuda externa à Grécia, após o Parlamento de Atenas ter aprovado, ontem, as duras medidas de austeridade que para viabilizar o novo 'bailout'.

"Os mercados já previam, de certa forma, que o Parlamento grego iria aprovar as medidas, porque não havia outra possibilidade. Assistimos mais uma sensação de alívio do que de euforia e os olhos dos investidores estão postos, agora, no dia 15, quando os ministros das finanças europeus vão dar a aprovação final ao acordo para salvar a Grécia", afirmou Luís Gonçalves, da Go Bulling.

"As pessoas estavam a perder a paciência com a Grécia, mas no final eles fizeram o que tinham a fazer e foi positivo", disse, por sua vez, Markus Huber, responsável de trading da ETX Capital.

O Parlamento grego aprovou ontem um impopular conjunto de medidas de austeridade, que servem de contrapartida para que o país receba um segundo resgate financeiro no valor de 130.000 milhões de euros (ME), permitindo-lhe evitar um 'default' descontolado e caótico.

* Os ministros do Eurogrupo tinham pedido à Grécia que as medidas acordadas fossem aprovadas no Parlamento durante o fim-de-semana, mas querem ainda que sejam identificadas reduções adicionais na despesa, no valor de 325 ME, até à próxima quarta-feira, 15 de Fevereiro, altura em que vão tomar a decisão final sobre o segundo 'bailout' ao país.

* A beneficiar da aprovação destas medidas pelo Parlamento grego, o euro aprecia 0,3 pct para 1,3245 dólares.

* Em Lisboa, o índice de referência da bolsa portuguesa PSI20 sobe 1,27 pct para 5.691,83 pontos, com 18 títulos em alta e 1 em queda, tendo-se transaccionado 154,8 milhões de acções, no valor de 52,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca lidera as subidas percentuais do índice e acompanha a tendência dos pares europeus, cujo índice STXE 600 valoriza 1,01 pct.

O Millennium bcp valoriza 3,93 pct para 0,185 uros, o BPI ganha 2,47 pct para 0,58 euros, o Banco Espírito Santo sobe 2,6 pct para 1,58 euros por acção e o Banif soma 1,5 pct 0,339 euros.

* Por sua vez, a Portugal Telecom sobe 1,27 pct para 4,223 euros a EDP avança 1,07 pct para 2,258 euros e a Galp Energia avança 2,2 pct para 13 euros.

A petrolífera nacional beneficia de uma subida de price target do Citigroup para 15,5 euros de 14 euros antes e recupera das perdas da última sessão.

"A Galp foi pressionada pela tomada de mais-valias, após os ganhos da semana passada e está a recuperar", disse Luís Gonçalves.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos mantêm a tendência de descida das últimas sessões, seguindo nos 12,251 pct, face a 13,6 pct na última sessão.

A taxa de juro das congéneres italianas descem para 5,49 pct de 5,6 pct e a das OT espanholas a dez anos seguem nos 5,23 pct de 5,35 pct na última sessão.

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 0,81 pct para 118,26 dólares e o do Nymex avança 0,91 pct para 99,57 dólares por barril.

A subida do preço do petróleo nos mercados internacionais é suportada na fraqueza do dólar e de um reavivar do aumento da procura após a Grécia ter aprovado mais austeriddade de forma a segurar o segundo 'bailout'.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq sobem, respectivamente, 0,49 e 0,65 pct, deixando antever uma abertura positiva dos mercados norte-americanos. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)