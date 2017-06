(Acrescenta citações adicionais empresa e background adicional)

Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 13 Fev A Inapa financiou com o seu 'cash flow' a aquisição da empresa francesa de embalagens Semaq, que custou 2,475 milhões de euros (ME), disse fonte oficial da Inapa, que prevê um impacto positivo no lucro da empresa já este ano.

"Esta aquisição foi feita com recurso a capitais do grupo, ou seja, ao 'cash flow' interno. O montante da aquisição da Semaq não justifica uma alteração da dívida da Inapa", disse à Reuters fonte oficial da Inapa.

Realçou que "a Semaq traz uma contribuição de cerca de 485 ME ao EBITDA da Inapa" e que, "naturalmente, esse resultado irá ao 'bottom line' da Inapa já este ano".

A Inapa, que divulga as suas contas de 2011 a 14 de Março, teve um prejuízo de 2,1 ME, no terceiro trimestre do ano passado face a um lucro de 0,6 ME no período homólogo, devido ao aumento dos custos financeiros.

No imediato, aquela fonte espera também uma "contribuição positiva nos custos da empresa, devido às sinergias, bem como, ao nível comercial".

Esta manhã, a Inapa anunciou a aquisição, através da sua subsidiária Logistipack, no âmbito da sua estratégia de aposta em áreas de negócio complementares à do papel.

A Semaq, que teve um volume de 10,9 ME em 2011, opera no segmento da embalagem, sobretudo para as indústrias agro-alimentar, química e vinícola.

Em comunicado, a Inapa referiu que "este investimento de 2,475 ME permitirá à Inapa a melhor rentabilização deste negócio em França através das sinergias geradas ao nível comercial, operacional e logístico, assegurando uma dimensão relevante naquele mercado".

O endividamento acima da média do sector é apontado pelos analistas como o 'calcanhar de aquiles' da Inapa, que tem vindo a reduzi-la através de um 'cash call', no ano passado, e da venda de alguns activos.

A dívida líquida da Inapa, no final de Setembro de 2011, era de 406,6 ME, menos 27,4 ME que em Dezembro de 2010.

INAPA NÃO EXCLUIU NOVAS AQUISIÇÕES

Perguntado sobre a possibilidade de novas aquisições, fonte oficial da Inapa adiantou que "em 2012, haverá crescimento, quer orgânico, quer inorgânico", frisando que "as decisões de aquisições serão sempre muito cautelosas, no sentido de ver se se traduzem em sinergias e criação de valor para a Inapa".

O plano estratégico da Inapa para o período entre 2010 e 2013 estabelece uma estratégia de diversificação das suas receitas em négocios complementares, como 'packaging' e comunicação visual, prevendo que dois terços do 'cash flow' da Inapa tem como destino a redução da dívida, estando o restante disponível para outros fins, como aquisições.

A Inapa tem em curso uma estratégia de diversificação do seu 'stream' de receitas, que passa por negócios complementares como a embalagem, comunicação visual, consumíveis gráficos e consumíveis de escritório.

A Inapa -- líder da distribuição de papel em Portugal e a quarta maior distribuidora de papel da Europa -- frisou que os negócios complementares representam actualmente 13 pct dos resultados operacionais (EBIT) da Inapa.

Em Setembro de 2011 os negocios da embalagem e comunicação visual tinham um peso no EBIT da Inapa de 9,5 pct e 7,2 pct, respectivamente. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)