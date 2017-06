LISBOA, 13 Fev A sensação de alívio com a aprovação das medidas de austeridade pelo Parlamento da Grécia levou as bolsas europeias para terreno positivo e Lisboa foi atrás, com o índice PSI20 suportado pelos ganhos da banca e da Galp Energia.

* As principais praças europeias fecharam em alta, com ganhos entre 0,05 pct e 0,91 pct, com os investores agradados pela aprovação, no Parlamento helénico, das medidas de austeridade adicionais exigidas pela 'troika' internacional para viabilizar o segundo resgate ao país.

A excepção foi Madrid, onde o Ibex 35 fechou a perder 0,1 pct, com várias cotadas pressionadas pela tomada de mais-valias.

Em Atenas, o índice helénico disparou 4,65 pct, liderando os ganhos no Velho Continente.

"Os mercados já previam, de certa forma, que o Parlamento grego iria aprovar as medidas, porque não havia outra possibilidade. Assistimos mais uma sensação de alívio do que de euforia e os olhos dos investidores estão postos, agora, no dia 15, quando os ministros das finanças europeus vão dar a aprovação final ao acordo para salvar a Grécia", afirmou Luís Gonçalves, da Go Bulling.

"As pessoas estavam a perder a paciência com a Grécia, mas no final eles fizeram o que tinham a fazer e foi positivo", disse, por sua vez, Markus Huber, responsável de trading da ETX Capital.

* O Parlamento grego aprovou ontem um impopular conjunto de medidas de austeridade, que servem de contrapartida para que o país receba um segundo resgate financeiro no valor de 130.000 milhões de euros (ME), permitindo-lhe evitar um 'default' caótico.

* Os ministros do Eurogrupo tinham pedido à Grécia que as medidas acordadas fossem aprovadas no Parlamento durante o fim-de-semana, mas querem ainda que sejam identificadas reduções adicionais na despesa, no valor de 325 ME, até à próxima quarta-feira, 15 de Fevereiro, altura em que vão tomar a decisão final sobre o segundo 'bailout' ao país.

* A beneficiar da aprovação destas medidas pelo Parlamento grego, o euro segue à tona da água, a ganhar 0,02 pct para 1,3208 dólares.

* Em Lisboa, o índice de referência da bolsa portuguesa PSI20 valorizou 1,25 pct para 5.690,75 pontos, com 15 títulos em alta e comcp em queda, tendo-se transaccionado 217,7 milhões de acções, no valor de 98,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca puxou pelo PSI20, acompanhando a tendência dos pares europeus, cujo índice STXE 600 valorizou 0,23 pct.

O Millennium bcp valorizou 3,37 pct para 0,184 euros, o BPI ganhou 1,06 pct para 0,572 euros, o Banco Espírito Santo subiu 1,3 pct para 1,56 euros por acção e o Banif somou 0,3 pct 0,35 euros.

A banca continua a beneficiar das perspectivas da entrada de uma nova etapa possibilitadas pela 'limpeza de balanço' no exercício de 2011, no qual o sector registou prejuízos superiores a mil milhões de euros, disseram traders.

* Também a dar energia ao PSI20, a Galp valorizou 2,99 pct para 13,1 euros, recuperando assim da queda da sessão de sexta-feira.

A petrolífera nacional beneficiou de uma subida de 'price target' do Citigroup para 15,5 euros de 14 euros antes e recupera das perdas da última sessão.

"A Galp foi pressionada pela tomada de mais-valias, após os ganhos da semana passada e está a recuperar", disse Luís Gonçalves.

* Os também 'pesos pesados' EDP-Energias de Portugal e Portugal Telecom (PT) fecharam igualmente em terreno positivo, a subir, respectivamente, 0,67 pct e 0,72 pct, para 2,249 euros e 4,2 euros por acção.

* A Zon Multimedia liderou os ganhos da sessão, com uma subida de 3,71 pct para 2,712 euros, no dia em que anunciou a emissão, subscrita pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), de 100 ME em papel comercial.

Com esta emissão, a operadora de telecom resolve as suas necessidades de refinanciamento até 2013.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a afundar, seguindo nos 12,172 pct, face a 13,6 pct na última sessão.

A taxa de juro das congéneres italianas seguem estáveis no 5,6 pct e a das OT espanholas a dez anos seguem nos 5,27 pct de 5,35 pct na última sessão.

Por sua vez, a 'yield' das obrigações gregas a dez anos recuam para 33 pct, face a 34 pct no final do dia de sexta-feira.

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 0,87 pct para 118,33 dólares e o do Nymex avança 1,44 pct para 100,1 dólares por barril.

A subida do preço do petróleo nos mercados internacionais é suportada na fraqueza do dólar e de um reavivar do aumento da procura após a Grécia ter aprovado mais austeriddade de forma a segurar o segundo 'bailout'.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq sobem, respectivamente, 0,42 e 0,33 pct, com os investidores optimistas em relação ao desfecho da crise grega e com os bancos a liderarem os ganhos. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)