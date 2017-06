A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

* Descontos para o IRS vão subir 10 pct nos salários mais baixos - Trabalhadores que ganhem mais de 726 euros por mês e 14 salários por ano, vão descontar mais 10 pct. (Diário Económico)

* Manuel Fino vai continuar a ser accionista da Cimpor - Empresário quer manter-se como accionista da cimenteira mesmo que não consiga recomprar os 9,6 pct que cedeu à Caixa há três anos. (Jornal de Negócios)

* Clubes de futebol pedem ajuda ao Governo para evitar falência - A proposta abrange cerca de 80 clubes e deverá ser colocada ao Governo nos próximos dias. Objectivo: evitar a falência de dezenas de clubes que já foram alvo de citações do fisco. (Diário Económico)

* Queiroz Pereira em contactos com o Governo sobre o futuro da Cimpor - Empresário gostaria de manter parte da cimenteira em Portugal, mas precisa de crédito, da Caixa. (Jornal de Negócios)

* Salários mais elevados sofrem corte no final do mês com novas taxas de retenção do IRS - Medida prevista no Orçamento de Estado para este ano só não afecta salários brutos inferiores a 675 euros mensais. (Público)

* Parlamento ordena auditoria aos milhões do BPN - Quanto dinheiro já foi gasto pelo Estado com a nacionalização do Banco Português de Negócios? E quanto ainda vai gastar? E no BPP? São estas as principais dúvidas do PCP, numa resolução propondo que o Tribunal de Contas realize uma auditoria sobre os dois casos. (Diário de Notícias)

(Por Patrícia Vicente Rua)