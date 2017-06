LISBOA, 16 Fev A bolsa portuguesa desce mais de 1,5 pct, acompanhando as quedas das pares europeias, perante a continuação da indefinição na Grécia e com a banca a ser o sector mais castigado depois do tombo nos resultados trimestrais do francês SocGen, disseram dealers.

"O sentimento de risco depressa se tornou negativo, com os investidores a perderem a paciência com a situação da Grécia", disse o estrategista da IG Markets, Stan Shamu.

* As autoridades da Zona Euro estão a estudar formas de adiar partes ou mesmo a totalidade do segundo empréstimo à Grécia, até às eleições previstas para Abril.

Esta notícia, exclusiva da Reuters, traz de volta o receio de um 'default' caótico da dívida helénica, com consequências imprevisíveis para o conjunto da Zona Euro e da economia global.

"Na verdade parece tudo uma grande confusão, no entanto ficou claro que a Alemanha parece estar muito mais aberta à Grécia poder entrar em 'default', enquanto a Grécia sente que está a ser vitimizada com uma austeridade que é muito severa e uma linguagem, que lhe é dirigida, demasiado derrogatoria", realçou aquele estrategista.

* A desagradar os investidores está ainda a ameaça da Moody's em cortar o rating de crédito a 114 instituições financeiras europeias e 17 globais e ainda os resultados do Societe Generale.

O segundo maior banco francês cotado viu o seu lucro líquido ter uma queda homóloga de 88,6 pct, no quarto trimestre de 2011, penalizado por activos tóxicos no seu banco de investimento e por 'writedowns' em relação à dívida grega.

* Os principais índices europeus seguem com quedas entre 0,9 pct e 2,42 pct e a moeda europeia cede 0,5 pct para 1,30 dólares.

* Na bolsa portuguesa, o PSI20 perde 1,59 pct para 5.567,38 pontos, com os 20 títulos no vermelho, tendo sido negociados 22 milhões de acções ou 12,9 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

"Lisboa limita-se a acompanhar o sentimento negativo do exterior, depois de um newsflow menos favorável que leva os investidores a tomarem mais valias", frisou Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

* A banca volta a ser o sector mais castigado e acompanha o tombo dos pares europeus.

O Millennium bcp perde 3,31 pct para 0,175 euros, o BPI recua 3,66 pct para 0,552 euros, o Banco Espírito Santo desce 2,98 pct para 1,562 euros e o Banif cai 1,8 pct para 0,33 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca cai 2,41 pct.

* O peso-pesado Portugal Telecom cai 1,67 pct para 4,238 euros e as energéticas EDP e Galp Energia descem, respectivamente, 1,52 pct para 2,205 euros e 0,39 pct para 12,72 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a cair, descendo abaixo da fasquia dos 12 pct pela primeira vez desde 11 de Setembro do ano passado.

A 'yield' segue estável nos 11,98 pct face ao final do dia de ontem, com o bom resultado do leilão a ajudar a dissipar receios em relação à situação do país.

Portugal colocou ontem, no mercado primário de dívida, o montante máximo indicativo de 3.000 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 12 meses, com as taxas de juro a cair face aos leilões interiores.

A 'troika' internacional começou hoje a realizar a terceira avaliação do programa de assistência externa a Portugal, com os analistas a demonstrarem-se optimistas em relação ao resultado deste processo.

Já a taxa de juro da congénere italiana sobe para 5,76 pct de 5,75 pct ontem enquanto a da espanhola segue estável nos 5,46 pct.

* Os futuros norte-americanos do Nasdaq e do Dow Jones recuam 0,4 pct, deixando antever uma abertura negativa para Wall Street, em dia de divulgação dos pedidos de subsídio de desemprego, relativos à última semana.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais corrige dos máximos de seis meses registados ontem, penalizado pela indefinição na Grécia.

O contrato do Brent para entrega em Abril cai 0,12 pct para 118,81 dólares enquanto o do Nymex, para entrega em Março desce 0,57 pct para 101,22 dólares.

(Por Patrícia Vicente Rua)