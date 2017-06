LISBOA, 16 Fev A bolsa portuguesa fechou em queda, pressionada pelos pesos pesados Portugal Telecom (PT) e Jerónimo Martins (JM), em sintonia com a tendência negativa das bolsas europeias, que foram penalizadas pelo anúncio da Moody's de que poderá cortar o rating de cem bancos europeus e pelos receios em relação ao segundo 'bailout' à Grécia, disseram traders.

* A generalidade das praças do Velho Continente fecharam a cair entre 0,09 pct e 2,1 pct, com os índices pressionados pelas quedas da banca, após a notícia de que a agência de notação Moody's poderá cortar o rating de uma centena de bancos europeus. Atenas e Paris foram as únicas excepções, ganhando, respectivamente, 1,13 pct e 0,09 pct.

Os mercados europeus iniciaram, no entanto, uma ligeira recuperação após a divulgação de indicadores económicos nos Estados Unidos, nomeadamente os pedidos de subsídios de desemprego que atingiram um mínimo de quatro anos em Janeiro.

Porém, esta recuperação não foi suficiente para recuperar das perdas do início da sessão.

"O anúncio de que até 100 bancos europeus poderão ver o seu rating cortado pela Moody's provocou receios nos mercados. As acções da banca sofreram fortes quedas", referiu Daniel Meka, da IG Markets, em Londres.

O impasse na aprovação do segundo empréstimo à Grécia também penalizou os mercados, apesar da notícia de que o Governo de Atenas já chegou a acordo com os credores internacionais para os cortes adicionais no valor de 325 milhões de euros (ME).

"O atraso no novo empréstimo à Grécia foi uma razão de preocupação adicional para os investidores: um default da Grécia é cada vez mais provável e os investidores começam a perceber que o processo não será tão ordeiro como esperavam", disse ainda.

Acrescentou: "o impulso da aprovação do plano de austeridade, no início da semana, parece agora completamente ultrapassado".

* O sector da banca fechou no 'vermelho', com o índice a recuar 0,15 pct, pressionado, também, pelo anúncio dos resultados do Société Générale.

* O segundo maior banco francês cotado viu o seu lucro líquido ter uma queda homóloga de 88,6 pct no quarto trimestre de 2011, penalizado por activos tóxicos no seu banco de investimento e por 'writedowns' em relação à dívida grega.

* Na bolsa portuguesa, o PSI20 perdeu 0,93 pct para 5.605,00 pontos, com os 15 títulos no vermelho, quatro em alta e um estável, tendo sido negociados 136,1 milhões de acções ou 85,7 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A pressionar o índice de referência nacional, os 'pesos pesados' PT e JM caíram, respectivamente, 2,55 pct e 2,04 pct, para 4,2 euros e 12,955 euros por acção.

* Também o Millennium BCP perdeu 4,97 pct para 0,172 euros por acção, ao passo que o Banco Espírito Santo ganhou 1,24 pct para 1,63 euros.

Por sua vez, o BPI inverteu a tendência negativa do meio da sessão e fechou estável nos 0,573 euros, enquanto o Banif deslizou 1,49 pct para 0,331 euros.

"O BCP e o BPI estão mais expostos à questão da Grécia, enquanto o BES não é directamente afectado", referiu Emanuel Vieira, da Golden Broker.

* Em contraciclo, a Cimpor ganha 0,57 pct para 5,1 euros. no dia em que termina a opção de recompra da participação de 10 pct detida pela estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) pelo empresário Manuel Fino, que reforça o ângulo especulativo do título.

A participação do banco estatal é vista como decisiva no equilíbrio de poder na estrutura accionista da maior cimenteira portuguesa, que é dominada pelos grupos brasileiros rivais Camargo Corrêa (32,9 pct) e Votorantim (21,2 pct).

A Caixa tem uma parceria estratégica com a Votorantim e tem sido referida, no mercado, a possibilidade de o banco público vender a posição de 10 pct aos seus parceiros brasileiros, que ficaria assim com uma participação próxima do limiar mínimo de OPA obrigatório.

A eventual venda da participação da Caixa à Votorantim facilitaria, além disso, a partilha da empresa pelos brasileiros.

* O euro ganha 0,33 pct para 1,3108 dólares, depois de ter tocado mínimos de três semanas.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem nos 12,269 pct, a subir face aos 11,98 pct do fecho de ontem.

Ontem, Portugal colocou, no mercado primário de dívida pública, o montante máximo indicativo de 3.000 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 12 meses, com as taxas de juro a cair face aos leilões interiores.

A 'troika' iniciou ontem a sua terceira avaliação do programa de assistência externa a Portugal, com os analistas a demonstrarem-se optimistas em relação ao resultado deste processo.

* Já a taxa de juro da congénere italiana desce para 5,67 pct de 5,75 pct ontem enquanto a da espanhola se mantém estável em redor de 5,375 pct.

* Em Wall Street, o Dow Jones ganha 0,72 pct e o Nasdaq valoriza 0,53 pct, a beneficiar da notícia de que os bancos centrais da Zona Euro acordaram uma troca de dívida como forma de ajudar a Grécia.

A divulgação dos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, está também a dar força aos índices norte-americanos.

* O preço do petróleo estabilizou hoje após os máximos de vários meses registados na sessão anterior, nos mercados internacionaos. O efeito de queda devido ao receio de 'default' da Grécia está a ser contrabalançado pelo aumento de risco de interrupções no fornecimento do Médio Oriente à Europa, na sequência das tensões criadas pelo programa nuclear iraniano.

O contrato do Brent para entrega em Abril sobe 0,06 pct para 119 dólares enquanto o do Nymex, para entrega em Março desce 0,7 pct para 101,08 dólares.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)