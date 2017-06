LISBOA, 17 Fev A bolsa portuguesa segue a negociar em alta, suportado nos ganhos da banca e do peso-pesadoo Portugal Telecom, acompanhando o optimismo europeu, com a perspectiva do fim do impasse na Grécia quanto ao segundo pacote de ajuda externa, disseram dealers.

"O mercado permanece forte, devido às notícias que saíram da Grécia, mas os investidores estão sobretudo a negociar no curto-prazo", referiu Mark Foulds, chefe de 'equity sales' da ETX Capital.

Acrescentou que os investidores "estão a ser atraídos pelos sectores mais voláteis, como é o caso da banca, que vai beneficiar de um segundo pacote de ajuda à Grécia".

O porta-voz do Executivo grego afirmou ontem que o segundo pacote de resgate pode estar concluído na próxima segunda-feira, dia em que o Eurogrupo se volta a reunir.

* Os principais índices europeus seguem em máximos de seis meses e meio, com ganhos entre 0,36 pct e 1,1 pct. O índice de referência de Atenas avança 3,0 pct.

* Também a moeda europeia beneficia do fim do impasse na Grécia e aprecia 0,1 pct para 1,3130 dólares.

* Na bolsa portuguesa, o PSI20 ganha 0,7 pct para 5.644,07 pontos, com 17 títulos em alta e três em queda.

Transaccionaram-se 18,6 milhões de acções ou 10,3 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A sustentar o índice de referência nacional está a banca e o peso-pesado Portugal Telecom.

* O Millennium bcp soma 1,16 pct para 0,174 euros por acção, o BPI ganha 1,92 pct para 0,584 euros, o Banco Espírito Santo valoriza 5,34 pct para 1,717 euros e o Banif sobe 2,11 pct para 0,338 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para o sector avança 1,2 pct.

* A Portugal Telecom ganha 1,43 pct para 4,26 euros enquanto as energéticas EDP e Galp Energia descem, respectivamente, 0,98 pct para 2,225 euros e 0,04 pct para 12,845 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos sobem para 12,37 pct de 12,27 pct no final do dia de ontem, após várias sessões de quedas consecutivas.

* Já as taxas de juro das congénere italianas e espanholas seguem a descer. A primeira recua para 5,6 pct de 5,7 pct ontem e a segunda desce para 5,3 pct de 5,4 pct.

* Os futuros do Dow Jones ganham 0,09 pct enquanto os do Nasdaq descem 0,1 pct, fazendo antever um abertura indefinida nos mercados norte-americanos.

Na agenda económica, destaque para a divulgação do índice de preços no consumidor e dos indicadores avançados da economia norte-americana, relativos a Janeiro, às 1330 TMG e 1500 TMG, respectivamente.

* O preço do petróleo voltou aos ganhos, animado com o fim do impasse na Grécia.

O contrato do Brent para entrega em Abril sobe 0,26 pct para 120,42 dólares e o do Nymex, para entrega em Março , avança 0,35 pct para 102,67 dólares.

(Por Patrícia Vicente Rua)