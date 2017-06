LISBOA, 17 Fev A bolsa portuguesa fechou em ligeira alta com as praças europeias, suportada pelos ganhos do Banco Espírito Santo (BES) e do BPI, que beneficiaram do regresso do optimismo em relação ao desfecho do acordo para o segundo resgate da Grécia, disseram traders.

* As bolsas europeias fecharam com ganhos entre 0,33 pct e 1,42 pct, a tocar máximos de seis meses, com os investidores confiantes de que o acordo para o segundo 'bailout' da Grécia será fechado na próxima segunda-feira, evitando assim um 'default' catastrófico da dívida helénica.

"As acções estão novamente a subir, com as perspectivas de o acordo com a Grécia estar assinado e selado por volta do fecho dos mercados de segunda-feira", referiu Will Hedden, Sales Trader da IG Markets, em Londres.

O porta-voz do Executivo grego afirmou ontem que o segundo pacote de resgate pode estar concluído na próxima segunda-feira, dia em que o Eurogrupo se volta a reunir.

O índice de referência grego ATG fechou a ganhar 5 pct, com o mercado optimista em relação ao desfecho da crise da dívida

* "A decisão da Fitch de subir o rating da Islândia novamente para 'investment grade', anunciada hoje, deverá dar que pensar aos líderes políticos da Zona Euro", acrescentou Will Hedden, interrogando-se sobre se serão extraídas lições para os casos da Grécia, Irlanda e Portugal.

* Também a moeda europeia beneficia do fim do impasse na Grécia e aprecia 0,11 pct para 1,3148 dólares.

* Na bolsa portuguesa, o PSI20 fechou a subir 0,2 pct para 5.616,02 pontos, com as perdas das energéticas, da Cimpor e da Jerónimo Martins a pressionarem o índice de referência nacional.

Negociaram-se 138 milhões de títulos, no valor de 85,5 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.636 pontos e aconselham uma postura estável aos investidores, explicando que "aguarda-se pelo fim do actual movimento de correcção".

* A banca fechou em alta, a acompanhar a tendência do sector a nível europeu, com o Banco Espírito Santo (BES) a subir 5,52 pct para 1,72 euros, o BPI a valorizar 3,84 pct para 0,595 euros e o Banif a ganhar 1,21 pct para 0,335 euros.

Por sua vez, o Millennium bcp fechou estável nos 0,172 euros por acção.

Segundo os dealers, a subida superior do BES deve-se ao facto de estar menos exposto à Grécia e de ter menores necessidades de capital com vista ao cumprimento dos rácios mínimos exigidos pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) em 2012.

Para Alfredo Mendes, trader do Banco Best, "o BES foi o que mais desvalorizou recentemente, por isso é normal que reaja assim agora".

Realçou que "em termos de movimentos especulativos, o BES tem estado a reagir mais tarde que o BCP ou o BPI", num cenrário que "à semelhança do sector na Europa, os títulos da banca estão mais voláteis do que nunca".

O índice europeu DJ Stoxx para o sector avançou 1,36 pct, com as boas perspectivas que se abrem para o problema grego, após semanas de tensão.

* A Brisa ganhou 3,11 pct para 2,454 euros, a Portugal Telecom somou 0,14 pct para 4,206 euros e a Sonae valorizou 1,11 pct para 0,456 euros.

* Também a Sonaecom e a Sonae Indústria fecharam a valorizar, respectivamente, 1,27 pct e 2,04 pct para 0,45 e 0,7 euros, a duas semanas da apresentação dos seus resultados anuais.

* De regresso aos ganhos esteve também a Zon Multimedia , após a correcção da última sessão, com uma subida de 2,66 pct para 2,549 euros.

A segunda maior telecom de Portugal tem beneficiado das perspectivas de reforço accionista e de participação em movimentos de consolidação, na sequência da desblindagem dos seus estatutos, no final de Janeiro.

* A travar uma maior subida do PSI20, a EDP-Energias de Portugal recuou 0,49 pct para 2,236 euros e a sua participada EDP Renováveis cedeu 1,48 pct para 4,27 euros.

Por sua vez, a Galp Energia perdeu 0,7 pct para 12,76 euros.

* Também a Cimpor fechou a cair 0,41 pct para 5,079 euros por acção, corrigindo dos ganhos da sessão anterior, quando valorizou com o reforço do ângulo especulativo gerado pelo fim do prazo para a opção de recompra da posição de 10 pct detida pela Caixa Geral de Depósitos, pelo empresário Manuel Fino.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos sobem para 12,298 pct de 12,27 pct no final do dia de ontem, após várias sessões de quedas consecutivas.

Já as taxas de juro das congénere italianas e espanholas seguem a descer. A primeira recua para 5,55 pct de 5,7 pct ontem e a segunda desce para 5,27 pct de 5,4 pct.

* Em Wall Street, o Dow Jones ganha 0,15 pct e o Nasdaq desce 0,43 pct, com o optimismo em relação à crise grega a ser ensombrado por algum receio de que algo possa suceder no fim de semana e complicar novamente o acordo entre o Governo de Atenas e os seus credores internacionais.

* O contrato do Brent para entrega em Abril cai 0,76 pct para 119,21 dólares enquanto o do Nymex, para entrega em Março, avança 0,59 pct para 102,91 dólares. Os futuros do crude londrinos estão a ser pressionados pela tomada de mais-valias, após quatro sessões em alta, disseram traders.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)