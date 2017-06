LISBOA, 22 Fev O regulador português Anacom deverá decidir um novo corte de até 50 pct das tarifas de terminação móvel (MTRs), a aplicar a partir de 2013, beneficiando a Sonaecom em detrimento da Portugal Telecom (PT) e da Vodafone, segundo analistas.

As MTRs são taxas que as operadoras pagam entre si para terminarem as suas chamadas nas redes de outros 'players', reflectindo-se no preço final cobrado ao cliente.

Por imposição regulatória, estas tarifas têm descido nos últimos anos, com objectivo de tornar mais baratas as chamadas entre as diferentes redes de telecomunicações móveis, diluindo assim o chamado 'efeito rede' e estimulando a concorrência.

A Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) deliberou uma descida das MTRs, dos actuais 2,75 cêntimos de euro por segundo, para 1,25 cêntimos no final de 2012, cumprindo uma das medidas do acordo de 'bailout' assinado entre Portugal e a 'troika'.

Segundo os analistas, as descidas que terão lugar até ao final do ano deverão custar cerca de 40 milhões de euros (ME) em receitas à TMN (operadora móvel do grupo PT) e à Vodafone, por ano, em 2011 e 2012. Já a Sonaecom terá um impacto positivo no EBITDA de entre 3 a 4 ME, segundo a empresa.

Os analistas consideram, porém, que o regulador deverá ir mais além, aprovando novos cortes a partir do próximo ano, uma descida equiparável à que o Reino Unido vai realizar nos próximos três anos.

"Existe bastante risco de novos cortes. A Anacom, tal como os restantes reguladores europeus, deverá seguir o exemplo do Reino Unido, que está a marcar o passo nesta questão e que vai cortar as MTRs de forma muito significativa", disse o analista Pedro Pinto Oliveira, do BPI.

O Ofcom, regulador britânico, aprovou um corte de 83,49 pct das tarifas de terminação para 0,69 pence por segundo ou 0,8 cêntimos de euro até 2015.

No caso português, tendo por base o exemplo britânico, os futuros cortes deverão levar as MTRs para entre 0,5 cêntimos de euro a um cêntimo de euros por segundo, disse Pedro Pinto Oliveira.

Outro analista, que pediu para não ser identificado, avançou o mesmo intervalo de valores para as novas MTRs, a partir de 2013.

A decisão sobre eventuais descidas das tarifas de terminação será tomada pela futura administração da Anacom, que deverá tomar posse até Maio. A actual equipa, liderada por José Amado da Silva, encontra-se em final de mandato.

Contactada, fonte oficial da Anacom não fez comentários sobre o tema das tarifas de terminação.

Os analistas realçaram a Sonaecom, dona da Optimus, é beneficiada com a descida das taxas, uma vez que tem menos clientes do que a TMN do grupo PT e do que a Vodafone Portugal, encaminhando, por isso, mais chamadas para outras redes do que aquelas que recebe.

Por seu turno, a TMN e a Vodafone são penalizadas por receberem menos receitas de terminação.

Além disso, a Optimus fica com margem para concorrer com a TMN e a Vodafone com tarifários agressivos em termos de preço, com chamadas mais baratas para outras redes.

Ao contrário do que sucedeu nos últimos anos, com a descida das MTRs a afectar fortemente as receitas e o EBITDA da PT e da Vodafone, os futuros cortes terão mais impacto a nível da estratégia comercial e da formação de preços, dizem os analistas.

"As descidas das MTRs terão um impacto negativo para a Portugal Telecom e Vodafone, enquanto a Sonaecom (dona da Optimus) beneficiará com a sua descida. No entanto, o impacto económico é limitado, tendo em conta o já baixo nível das MTRs, com a Sonaecom a beneficiar principalmente de uma melhoria na sua posição competitiva", afirmou o analista Guido dos Santos, do Caixa BI.

"O impacto de novas descidas será mais a nível do efeito de rede e não tanto financeiro", acrescentou Pedro Pinto Oliveira, recordando os cortes muito significativos realizados nos últimos anos. Entre 2007 e 2011, as taxas de terminação passaram de 10 cêntimos para 2,75 cêntimos por segundo.

Por sua vez, os analistas do Citi consideram que a descida das taxas, ao longo dos próximos anos, será o principal risco que se coloca à TMN.

"Portugal tem os maiores níveis de trâfego 'on-net' (na própria rede) da Europa (...). Todas as operadoras praticam grandes descontos nas chamadas dentro das suas redes. No entanto, a descida das MTRs nos próximos 12 meses poderá levar a uma mudança na estrutura de preços em Portugal", referiu o analista Georgios Ierodiaconou, num 'research' divulgado na semada passada.

"A Sonaecom, que beneficia directamente da descida da MTRs, poderá conquistar quota de mercado com tarifas agressivas nas chamadas para outras redes. Esta tem sido, a nosso ver, a principal razão para o sucesso da Orange na Espanha", referiu ainda.

Acrescentou: "este é o principal risco para a TMN no médio prazo".

De acordo com os dados do regulador, no final de 2011 a TMN mantinha a liderança no mercado móvel português, com 5,76 milhões de clientes (42,9 pct do total), seguida da Vodafone, com 5,44 milhões de clientes (40,6 pct).

A Optimus, com 2 milhões de clientes, tinha uma quota de 15,3 pct. CORTE DAS MTRs NÃO TEM REDUZIDO O 'EFEITO REDE'

Todavia, apesar da forte descida das MTRs nos últimos anos, os portugueses continuam a fazer mais chamadas na mesma rede -- 'on net' -- do que fora -- 'of net'.

Segundo os dados da Anacom relativos ao quarto trimestre de 2011, as chamadas terminadas em outras redes móveis representaram apenas 17,3 pct do total, tendo registado uma queda homóloga de 8,1 pct.

Estes números dão força às críticas da Portugal Telecom e da Vodafone, que consideram a descida da terminação inútil do ponto de vista da defesa do consumidor e lesiva para o sector das telecom e para a economia nacional.

A PT e a Vodafone consideram que a medida beneficia apenas a operadora mais pequena, a Sonaecom.

Argumentam, ainda, que a descida não traz benefícios para o consumidor, na medida em que não se tem reflectido, para já, nos preços finais e poderá inclusivé levar a um aumento dos mesmos.

"Não tencionamos no actual enquadramento aumentar preços, mas como líder de mercado e a empresa que mais investe em inovação em Portugal é nossa responsabilidade e obrigação alertar o regulador para os efeitos negativos para a sustentabilidade, investimento e criação de emprego no sector de medidas regulatórias que consideramos desproporcionais", disse Zeinal Bava, presidente-executivo (CEO) da PT, numa entrevista à Reuters, em Julho do ano passado.