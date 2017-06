(Acrescenta citações do CEO e do Chairman da EDP)

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 20 Fev Os accionistas da EDP-Energias de Portugal deram o 'OK' à China Three Gorges (CTG) para comprar os 21,35 pct alienados pelo Estado, tornando-se o parceiro estratégico que dará o 'músculo' financeiro para a EDP crescer, reforçar capitais e continuar a desalavancar, segundo o CEO.

A Assembleia Geral (AG) do maior grupo industrial de Portugal deliberou que uma 'utility' deixa de ser considerada concorrente, e portanto pode aceder aos órgãos sociais, se tiver mais de 20 pct do capital e uma parceria estratégica -- a alteração que 'serve como uma luva' à entrada da CTG na EDP.

Este ponto da agenda da Assembleia Geral, que permite a CTG entrar no capital da EDP, foi aprovado por 89,7 pct dos votos expressos. Nesta AG esteve representado 71,5 pct do capital.

A aquisição do capital da EDP pela CTG deverá estar concluída até 30 de Junho de 2011.

"(A entrada da CTG) é uma enorme oportunidade para fazer a companhia crescer, para a consolidação dos fundos próprios da empresa e acesso a financiamento", disse António Mexia, que foi reconduzido como CEO pela AG para o triénio de 2012 a 2014.

Vincou que "a palavra chave é o equilíbrio entre ambição e pragmatismo: continuar um plano de investimento e criar valor para os accionistas, tendo sempre em primeira linha de conta a manutenção dos compromissos de desalavancagem companhia".

Afirmou que, dada a entrada da CTG como parceiro estratégico, a EDP vai trabalhar num novo 'business plan' até 2015, que será apresentado até ao final de Maio.

O Chief Executive Officer (CEO) lembrou que as empresas energéticas estão "num momento difícil dos mercados de energia e dos mercados financeiros", frisando que "a EDP soube na última meia dúzia de anos crescer mais depressa do que o sector e com menos risco do que o sector".

"(A entrada da CTG) representa mais fôlego, maior capacidade de intervenção de uma companhia (EDP) que soube transformar-se e tornar-se diferente de outras do sector", referiu António Mexia.

A AG aprovou também que o limite máximo de direitos de voto de cada accionista, independentemente da posição que tenha na EDP, passa para 25 pct contra os anteriores 20 pct, outra mudança feita à medida dos interesses da CTG, que passará a ser o maior accionista da empresa portuguesa.

Este ponto foi aprovado com 89,65 pct dos votos expressos, sendo que o novo Conselho Geral de Supervisão (CGS), para o triénio 2012-2014, liderado pelo ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga, contou com a aprovação de 84 pct dos votos.

A AG aprovou ainda, com 99,8 pct dos votos favoráveis, o Conselho de Administração Executivo (CAE) que vai liderar a empresa até 2014, reconduzindo o CEO António Mexia.

Eduardo Catroga referiu que quatro dos 23 membros do novo CGS serão representantes da CTG, sendo que a maioria são membros independentes, frisando: "no CGS estão representados directamente todos os accionistas que não tenham conflitos de interesses e tenham mais de dois pct do capital".

"O CGS vai continuar a sua postura de cooperação estratégica e operacional com o CAE. A CTG é um accionista que traz um novo campo de oportunidades que iremos procurar capturar a bem dos interesses globais da companhia", referiu Eduardo Catroga.

Esta privatização da EDP, em Dezembro de 2011, foi o 'tiro de partida' para um vasto programa de privatizações com que Portugal se comprometeu com a 'troika', no âmbito do 'bailout' da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Por aqueles 21,35 pct da EDP a CTG pagou 2.693 milhões de euros (ME) ou um prémio 54 pct, acrescendo áquele montante 2.000 ME para a empresa chinesa comprar posições minoritárias em parques eólicos da EDP, bem como havendo o compromisso de bancos chineses 'abrirem' uma linha de financiamento de 2.000 ME.

EDP CORTA RÁCIO DÍVIDA

António Mexia destacou que, esta entrada da CTG no capital, permitirá à EDP melhorar os seus rácios financeiros, querendo que o Net Debt/EBITDA caia para um valor inferior a 3 vezes em 2015 contra 4,1 vezes em Setembro de 2011, quando a empresa tinha uma dívida líquida de 16.600 ME.

O Governo escolheu a CTG para ser o maior accionistas da EDP após a aquisição destes 21,35 pct, por 2.693 ME, afastando os outros três concorrentes: a alemã E.ON, a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais.

A EDP é um dos maiores operadores energéticos da Ibéria, controlando a Energias do Brasil e a quarta maior eólica mundial EDP Renováveis -- os dois 'triggers' de crescimento dos seus resultados. A EDPR, para além de estar em oito mercados europeus, no Canadá e no Brasil, é dona da norte-americana Horizon Wind Energy.

Outros accionistas da EDP incluem a espanhola Iberdrola com 6,8 pct, a CajAstur-Caja de Ahorros de Asturias com 5 pct, a International Petroleum Investment Company (IPIC) do Abu Dhabi com quatro pct, o Grupo José de Mello com 4,82 pct e o grupo BCP com o seu fundo de pensões com 3,37 pct.

A argelina Sonatrach, a Qatar Holding e o Banco Espírito Santo (BES) detêm, cada um, cerca de 2 pct da EDP. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)