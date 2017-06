LISBOA, 24 Fev Os ganhos da banca e da Portugal Telecom sustentam em alta o índice PSI20 , em sintonia com os pares europeus, numa sessão de recuperação após três dias de quedas sucessivas, com os investidores à espera da operação de refinanciamento à banca, na próxima semana, disseram dealers.

"Assistimos a quedas nos últimos três dias e estamos agora a recuperar. Há um optimismo quanto aos resultados de empresas e quanto à operação de refinanciamento do BCE, que vem ajudar os activos de risco através de uma enorme injecção de liquidez no mercado", frisou Koen de Leus, estrategista no KBC Securities.

* O Banco Central Europeu (BCE) vai emprestar cerca de 500 mil milhões de euros (ME), numa operação de refinanciamento a três anos a uma taxa reduzida, com o objectivo de injectar liquidez nos bancos da Zona Euro.

* Os principais índices europeus segue com ganhos entre 0,1 e 0,75 pct enquanto a moeda europeia aprecia 0,16 pct para 1,3392 dólares, suportada ainda na melhoria do indicador de clima económico na Alemanha divulgado ontem.

* A Comissão Europeia divulgou ontem que a economia portuguesa deverá contrair 3,3 pct em 2012, uma queda mais profunda que a previsão avançada em Novembro. É também um valor mais pessimista que as estimativas do Banco de Portugal e do Governo, que apontam, respectivamente, para descidas de 3,1 pct e 3 pct.

Para o conjunto da Zona Euro, as previsões de Bruxelas apontam para uma descida de 0,3 pct, no que será a segunda recessão no espaço de três anos.

"O mercado nacional valoriza com a Europa e beneficia ainda do fecho em alta dos mercados dos EUA, com a banca a recuperar do tombo de ontem, à espera da operação do BCE na próxima semana", disse João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

* O índice PSI20 sobe 0,64 pct para 5.530,84 pontos, com 19 cotadas em alta e uma inalterada, tendo sido negociados 21,5 milhões de títulos, no valor de 10 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca portuguesa recupera do tombo de ontem e segue em alta com os pares europeus, estando o Millennium bcp a ganhar 2,53 pct para 0,162 euros, o BPI a subir 1,65 pct para 0,554 euros e o Banco Espírito Santo a valorizar 3,32 pct para 1,679 euros.

O Banif soma 0,31 pct para 0,326 euros e o índice europeu para o sextor avança 0,84 pct.

* O 'peso-pesado' Portugal Telecom sobe 0,45 pct para 3,998 euros, a EDP-Energias de POrtugal soma 0,09 pct para 2,192 euros e a Galp Energia avança 0,55 pct para 12,192 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos descem para 5,51 pct de 5,55 pct ontem enquanto as espanholas seguem estáveis nos 5,08 pct.

A 'yield' das OT portuguesas a 10 anos também negoceia estabilizada nos 12,73 pct.

* A abertura dos mercados norte-americanos deverá ser feita em terreno positivo, com os futuros do Nasdaq a ganharem 0,2 pct, em dia de divulgação de indicadores económicos importantes.

Às 1455 TMG serão conhecidos os dados da confiança dos consumidores da Universidade do Michigan, relativos a Fevereiro, e às 1500 TMG serão divulgados os números das vendas de casas novas em Janeiro. [ID:nL5E8DO0MO

* O contrato do Brent para entrega em Abril sobe 0,15 pct para 123,80 dólares enquanto o do Nymex para o mesmo mês sobe 0,46 pct para 108,33 dólares.

A subida do preço do petróleo nos mercados internacionais volta a espelhar as preocupações dos investidores quanto à tensão entre o Irão e o Ocidente.

(Por Patricia Vicente Rua)