LISBOA, 24 Fev Os ganhos dos títulos da banca e da Galp Energia impulsionam a bolsa portuguesa, que segue em terreno positivo, tal como as pares europeias, animadas com os resultados empresariais favoráveis hoje divulgados, disseram dealers.

"Este 'rally' tem mais para dar. Os resultados têm estado a sair de forma muito aceitável", disse Alec Letchfield, da HSBC Asset Management.

* Os principais índices europeus sobem entre 0,1 pct e 0,85 pct, suportados nos resultados acima do esperado de empresas como a BASF e a Telecom Italia. Madrid é uma excepção à regra, estando a cair 0,4 pct.

Os mercados bolsistas europeus beneficiam também do optimismo em torno da operação de injecção de liquidez pelo Banco Central Europeu (BCE) de cerca de 500 mil milhões de euros (ME) em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro.

"Assistimos a quedas nos últimos três dias e estamos agora a recuperar. Há um optimismo quanto aos resultados de empresas e quanto à operação de refinanciamento do BCE, que vem ajudar os activos de risco através de uma enorme injecção de liquidez no mercado", frisou Koen de Leus, estrategista no KBC Securities.

* O euro aprecia 0,31 pct para 1,3411 dólares, suportada ainda na melhoria do indicador de clima económico na Alemanha divulgado ontem.

* O índice PSI20 sobe 0,64 pct para 5.530,84 pontos, com 18 cotadas em alta e duas estáveis, tendo sido negociados 52,6 milhões de títulos, ou 42,2 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

"O mercado nacional valoriza com a Europa e beneficia ainda do fecho em alta dos mercados dos EUA, com a banca a recuperar do tombo de ontem, à espera da operação do BCE na próxima semana", disse João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

* A banca portuguesa recupera do tombo de ontem e segue em alta com os pares europeus, estando o Millennium bcp a ganhar 2,53 pct para 0,162 euros, o BPI a subir 1,28 pct para 0,552 euros e o Banco Espírito Santo a valorizar 2,83 pct para 1,671 euros.

* O 'peso-pesado' Galp Energia avança 2,11 pct para 13,095 euros, enquanto a Portugal Telecom sobe 1,26 pct para 4,03 euros e a Jerónimo Martins soma 1,04 pct para 13,16 euros.

* A 'travar' uma maior subida da praça nacional, a EDP-Energias de Portugal cede 0,55 pct para 2,178 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos descem para 5,51 pct de 5,55 pct ontem enquanto as espanholas seguem estáveis nos 5,08 pct.

A 'yield' das OT portuguesas a 10 anos também negoceia estabilizada nos 12,73 pct.

* A abertura dos mercados norte-americanos deverá ser feita em terreno positivo, com os futuros do Nasdaq a ganharem 0,2 pct, em dia de divulgação de indicadores económicos importantes.

Às 1455 TMG serão conhecidos os dados da confiança dos consumidores da Universidade do Michigan, relativos a Fevereiro, e às 1500 TMG serão divulgados os números das vendas de casas novas em Janeiro. [ID:nL5E8DO0MO

* O contrato do Brent para entrega em Abril sobe 0,17 pct para 123,85 dólares e o do Nymex para o mesmo mês ganha 0,42 pct para 108,25 dólares.

A subida do preço do petróleo nos mercados internacionais volta a espelhar as preocupações dos investidores quanto à tensão entre o Irão e o Ocidente.

(Por Filipa Cunha Lima e Patricia Vicente Rua)