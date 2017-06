LISBOA, 27 Fev As quedas da banca e dos restantes 'pesos-pesados' levam o índice PSI20 a acompanhar as quedas da Europa, com os investidores preocupados que a escalada do preço do petróleo ponha em causa os resultados das empresas e a recuperação económica global, disseram operadores.

O barril de Brent crude chegou a superar os 125 dólares, negociando junto a máximos de 10 meses, perante receios de que a tensão entre o Irão e o Ocidente ponha em causa o fornecimento da matéria prima.

Nesta altura, o preço do petróleo corrige dos máximos, estando o barril de brent a descer 1,1 pct para 124,09 dólares e o de crude a cair 1,07 pct para 108,59 dólares.

"O preço do petróleo está definitivamente em foco e a ameaça de uma recessão mundial inquieta o mercado accionista", disse Jeremny Batstone-Carr, estrategista na Charles Stanley.

* A pressionar os mercados europeus está ainda o alerta dos líderes do G20 que querem ver um aumento do 'poder de fogo' por partes dos países europeus no combate à crise das dívidas soberanas antes de se falar num reforço dos recursos do Fundo Monetário Internacional.

* Atenções ainda voltadas para o parlamento alemão, que vota esta tarde o segundo pacote de assistência financeira à Grécia no valor de 130.000 milhões de euros (ME).

* Os principais índices europeus seguem com quedas entre 0,6 e 1,5 pct, com os fabricantes automóveis a liderarem as descidas e o euro cede 0,3 pct para 1,3420 dólares.

Traders lembram que os mercados deverão permancer cautelosos antes do Conselho Europeu e da injecção de liquidez do Banco Central Europeu (BCE), dois eventos cruciais que vão centrar as atenções dos investidores esta semana.

Prevêem que o BCE possa injectar cerca de 500 mil milhões de euros (ME) em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro, agendada para quarta-feira.

* O índice de referência português PSI20 cai 1,0 pct para 5.5947,40 pontos, com 18 cotadas em queda e duas a subir, tendo sido negociados 22 milhões de títulos ou 10 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

"A bolsa nacional cai com a Europa, num dia de fraca liquidez, dominada pela expectativa em redor da operação de financiamento do BCE, indicativo da necessidade de financiamento da banca portuguesa", disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, em Lisboa.

* A banca portuguesa voltou a mergulhar no vermelho, depois dis ganhos de sexta-feira, em linha com os pares europeus.

O Millennium bcp cai 3,11 pct para 0,156 euros, o BPI desce 2,36 pct para 0,539 euros e o Banco Espírito Santo desvaloriza 4,0 pct para 1,583 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para o sector recua 1,8 pct.

* Entre os pesos-pesados do índice, a Portugal Telecom cai 1,5 pct para 3,92 euros, a EDP desce 0,5 pct para 2,167 euros e a Galp Energia recua 1,9 poct para 13,0 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos e as espanholas seguem estáveis nos 5,5 pct e 5,1 pct, respectivamente.

Já a'yield' das OT portuguesas a 10 anos sobe ligeiramente para 12,9 pct, de 12,8 pct na última sessão.

* Os futuros do Nasdaq descem 0,5 pct e os do Dow Jones perdem 0,12 pct, apontando para uma abertura negativa dos mercados norte-americanaos, em dia de divulgação licenças para construção e vendas de casas usadas, em Janeiro, às 1500 TMG.

(Por Patrícia Vicente Rua)