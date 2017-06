A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

* Bancos nacionais foram buscar quase 20 mil milhões ao BCE - Todos os grandes bancos foram ontem ao mega leilão do Banco Central Europeu, com o BCP a ficar com uma fatia de leão de sete mil milhões. (Diário Económico)

* CTT rescindem com 616 trabalhadores antes da privatização - Os Correios, que vão ser vendidos este ano, reduziram em 4,2 pct do total de colaboradores em 2011. (Diário Económico)

* Passos chega à cimeira confiante que País regressa aos mercados - Os líderes europeus voltam hoje a Bruxelas para assinar o pacto orçamental e discutir medidas para o crescimento. (Diário Económico)

* Fundo de pensões da banca vai servir para aumentar capital da Caixa - O Estado deverá utilizar parte do encaixe da transferência dos fundos de pensões da banca para injectar 1,5 mil milhões na CGD. (Diário Económico)

* "Se a solução for cortes e mais cortes não vai funcionar" - Abebe Selassie, que chefiará daqui em diante a missão do FMI para Portugal, não tem dúvidas: Portugal só sairá da crise se as reformas estruturais que estão a ser implementadas tiverem sucesso. (Jornal de Negócios)

* Passos retira a Álvaro gestão dos milhões da Europa - Conselho de Ministros aprova decreto que retira ao ministro da Economia a coordenação do QREN. É a primeira etapa para mover fundos para programas de apoio ao emprego e crescimento. Passos espera boa vontade de Barroso para usar milhões da UE contra a recessão. (Diário de Notícias) (Por Patrícia Vicente Rua)