Por Filipe Alves

LISBOA, 6 Mar O acordo de 'bailout' assinado entre Portugal e a 'troika' internacional está a ser escrupulosamente seguido à risca, disse o ministro da Economia, referindo-se à parte do memorando que pertence à sua esfera de competências.

"Eu e a minha equipa assumimos esta tarefa com um plano muito claro. Um plano que não é surpresa para ninguém e que, em pouco mais de oito meses, tem sido escrupulosamente seguido à risca", disse Álvaro Santos Pereira ontem à noite, numa intervenção num jantar-debate promovido pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC).

Na semana passada, o Governo de Portugal anunciou que o país passou com sucesso o terceiro 'exame' trimestral ao programa de ajustamento do resgate financeiro de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Portugal, apontado como o segundo elo mais fraco da zona-euro, adoptou uma vasta agenda de austeridade para corrigir os seus desequilíbrios macro-económicos e garantir a sua solvência, visando afastar o cenário de reestruturação da dívida como se verifica com a Grécia.

Santos Pereira frisou que não vai "ceder à pressão de grupos de interesse que apostam no ruído mediático para tentar que os seus sectores continuem protegidos".

Salientando que este é o momento de agir, para sair da situação de "emergência nacional" em que Portugal se encontra, o ministro vincou que "agir não é sinónimo de anúncios espampanantes e ostensivas actuações mediáticas".

REESTRUTURAÇÃO DOS TRANSPORTES CORTA 1.900 EMPREGOS

O ministro lembrou que uma área que tem merecido a sua atenção é a dos transportes, com vista a tornar sustentáveis as empresas públicas do sector (CP-Comboios de Portugal, Metro de Lisboa, Metro do Porto e Refer, entre outras).

Estas empresas têm uma gigantesca dívida de 17 mil milhões de euros, valor equivalente a 10 pct do Produto Interno Bruto (PIB) português, considerado insustentável pelo Governo.

"Reduzimos 1.900 trabalhadores destas empresas, em que os custos com pessoal ultrapassavam as receitas geradas", afirmou.

"Com a fusão de empresas e uma racionalização dos recursos, vamos conseguir devolver o equilíbrio a este sector. É uma reforma estrutural vital para assegurar a sobrevivência destas empresas e garantir que os portugueses continuam a ter acesso a um serviço público de transportes", disse o ministro.

Vincou que, em 2011, teve lugar uma redução dos gastos operacionais nestas empresas, no valor de 160 milhões de euros (menos 15,1 pct que em 2010).

Perante uma plateia composta por gestores e empresários das telecomunicações e tecnologias da informação, o ministro frisou que o sector das telecom é um dos motores de progresso económico e social e uma "incontornável ferramenta de conhecimento".

"Temos hoje, nas comunicações electrónicas, um mercado nacional totalmente liberalizado e competitivo, com uma elevada taxa de penetração ao nível do móvel", defendeu.

GOVERNO VAI LANÇAR CONCURSO PARA SERVIÇO PÚBLICO DE TELECOM

Santos Pereira frisou que o Executivo vai avançar com o concurso público para a escolha dos novos prestadores do serviço universal de telecom, que garante o acesso de todos os cidadãos aos serviços de telecomunicações fixas, tal como previsto no memorando assinado com a 'troika'.

A incumbente Portugal Telecom (PT), é a detentora da concessão do serviço público universal de telecomunicações em Portugal até 2025, tendo adquirido ao Estado, em 2003, a rede básica de telecomunicações portuguesa, por 356 milhões de euros (ME).

Apesar da forte concorrência de 'players' alternativos como a Zon Multimédia, Sonaecom e Vodafone Portugal , a PT mantém o seu domínio histórico no segmento das telecomunicações fixas, com uma quota de mercado de 53 pct.

No entanto, para que o processo de escolha dos novos prestadores possa avançar, a PT terá de aceitar a rescisão da concessão, o que poderá implicar, segundo os analistas, uma indemnização de várias centenas de milhões de euros.

No que toca à área postal, o ministro da Economia recordou que está prevista para este ano a privatização dos CTT - Correios de Portugal, no âmbito da liberalização do sector.

"Com efeito, a substituição tecnológica que se verifica neste sector (correios) abre também a porta a novos modelos de negócio e à oferta de novas soluções, que vão ao encontro das novas necessidades dos clientes", disse o ministro.

O objectivo do Ministério da Economia é garantir um quadro normativo e regulatório estáveis. "Se olharem para as medidas tomadas pelo Governo, verão que o objectivo é acabar com as 'rendas garantidas' e melhorar a concorrência em sectores que estavam protegidos da concorrência", defendeu.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)