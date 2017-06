LISBOA, 8 Mar As fortes subidas da Galp Energia e da banca levam o índice PSI20 acompanhar as valorizações da Europa, optimista quanto ao sucesso da operação de reestruturação da dívida grega, enquanto aguarda pelo discurso do presidente do BCE, após manter inalterada a taxa de juro, segundo dealers.

"Há um optimismo no mercado em relação à Grécia, já que parece que vão conseguir atingir o mínimo de conversões voluntárias", realçou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

"A somar a isto estão ainda os bons dados de criação de emprego nos EUA, anunciado ontem, com os mercados de olhos postos no discurso do presidente do Banco Central Europeu", acrescentou.

* Hoje é o último dia para a Grécia convencer pelo menos três quartos dos seus credores privados a aceitarem uma troca de obrigações com um 'haircut' de 53,5 pct.

Esta semana, o ministro das Finanças Grego, Evangelos Venizelos, disse, em entrevista à Reuters, que os investidores que não aceitarem este perdão parcial da dívida enfrentarão um incumprimento total por parte do seu país.

"Isto tem sido um jogo de antecipação, penso que a volatilidade deverá manter-se mas, no geral, esperamos mais potencial de subida na próxima semana", disse Luca Solca, que lidera a 'research' europeia na CA Cheuvreux.

* A dar suporte aos mercados bolsistas mundiais desde ontem à tarde estão ainda os dados sobre o mercado laboral norte-americano, que revelaram a criação de 216 mil novos postos de trabalho no sector privado nos EUA, em Fevereiro, acima dos 175 mil previstos pelos economistas.

* Os principais índices europeus seguem com subidas entre 1,12 pct e 2,1 pct e a moeda europeia valoriza face ao dólar, apreciando 0,72 pct para 1,3240 dólares.

* Sem surpresas, o BCE e o Banco de Inglaterra mantiveram inalteradas as respectivas taxas de juro nos 1,0 pct e 0,5 pct, respectivamente.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 valoriza 0,9 pct para 5.587,81 pontos, com 15 cotadas em alta e cinco em queda, tendo-se negociado 58,8 milhões de títulos ou 47,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.611 pontos e aconselham uma postura compradora, explicando que "estão a surgir oportunidades de compra, depois do recente movimento de tomada de proveitos".

* A Galp Energia valoriza 3,72 pct para 13,54 euros, a beneficiar de duas recomendações favoráveis.

O UBS subiu o price target da Galp para 15,50 euros dos anteriores 14,50 euros, mantendo a recomendação de 'Buy' e o Collins Stewart reviu em alta o rating da petrolífera para 'Buy' de 'Hold' e subiu o preço-alvo para 14,75 euros de 14 euros.

Esta semana, no seu 'Capital Markets Day', a 'oil' anunciou que prevê investir entre 1.000 e 1.200 ME este ano, 60 pct do qual nas actividades de 'upstream', e 1.200 ME por ano entre 2013-16. Antevê uma taxa de crescimento anual composta do EBITDA de 25 pct contra 20 pct no quarto trimestre.

* Na banca, o Millennium bcp avança 1,87 pct para 0,163 euros, o BPI sobe 0,93 pct para 0,544 euros enquanto o Banco Espírito Santo inverteu e cai 0,34 pct para 1,485 euros.

* A Sonaecom soma 1,95 pct para 1,255euros após ter ontem divulgado um lucro recorde de 63 ME em 2011, apesar da austeridade e a recessão em Portugal terem 'travado a fundo' os resultados no último trimestre de 2011.

* Em contraciclo, a Brisa perde 0,34 pct para 2,365 euros, após ontem ter anunciado um prejuízo não recorrente de 82,2 ME em 2011 contra o lucro de 778,5 ME em 2010, após uma imparidade dado o menor tráfego na concessão Douro Litoral devido à recessão.

* Também em terreno negativo seguem os 'pesos-pesados' Jerónimo Martins e Portugal Telecom. A retalhista cai de 0,83 pct para 13,735 euros e a telecom cede 0,43 pct para 3,922 euros.

* Após o fecho da sessão de bolsa, esta tarde, será a vez da EDP-Energias de Portugal apresentar as suas contas, com uma poll de analistas a apontar para uma subida homóloga de 1,5 pct do lucro líquido em 2011, com as renováveis e o Brasil a compensarem a quebra no mercado ibérico.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) da periferia europeia seguem em queda, com as 'yields' espanholas e italianas a 10 anos cerda de 10 pontos base (pb) abaixo do fecho de ontem nos 5,02 pct e 4,84 pct, respectivamente. A congénere portuguesa recua uns meros 2 pb para 14,17 pct.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq somam cerca de 0,6 pct, a fazer antever uma abertura de sessão em alta, com a Apple no centro das atenções, após a divulgação de uma nova versão do iPad.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais segue em alta, impulsionado pela instabilidade das relações com o Irão.

O contrato do Brent para entrega em Abril, soma 0,84 pct para 125,15 dólares o barril e do crude aprecia 0,59 pct para 106,79 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua e Filipa Cunha Lima; Editado por Filipa Cunha Lima)