LISBOA, 13 Mar A bolsa portuguesa segue em terreno positivo, com a generalidade das cotadas em alta e em simpatia com uma Europa optimista após a divulgação de sólidos indicadores macro-económicos na Alemanha e nos Estados Unidos (EUA), disseram traders.

* As principais praças do Velho Continente ganham entre 0,73 pct e 1,28 pct, a recuperar das perdas de ontem e suportadas no optimismo quanto ao desempenho da economia mundial, após a divulgação do ZEW alemão e das vendas a retalho nos EUA.

O índice germânico de confiança dos investidores e analistas atingiu, em Fevereiro, o nível mais elevado desde Junho de 2010, em 22,3, superando por larga margem as previsões dos analistas.

Segundo dealers, este indicador animador no país que é considerado a 'locomotiva' da Zona Euro constitui um bom sinal, tanto para a Europa como para a economia global.

* De além Atlântico vieram também números favoráveis, com as vendas a retalho nos EUA a atingirem em Fevereiro o valor mais elevado dos últimos cinco meses, sobretudo devido ao crescimento das vendas de automóveis.

Estes indicadores diminuiram os receios em relação a um abrandamento do crescimento económico mundial e infundiram optimismo nos mercados.

"Embora haja ainda alguns factores de risco, como a subida dos preços do petróleo, estes dados macro na Alemanha e nos EUA são bons e consistentes, no sentido do crescimento da economia mundial", disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

* As atenções dos investidores estão agora centradas na decisão de política monetária da Reserva federal norte-americana (Fed), às 1815 TMG.

* A moeda única europeia cai 0,59 pct para 1,3070 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 soma 0,99 pct para 5.625,43 pontos, com 17 cotadas em alta, duas em queda e uma estáveis.

* Os analistas técnicos do BPI apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.655 pontos e aconselham uma postura neutra aos investidores, explicando que "aguarda-se por uma estabilização do mercado. Mantenha-se neutral, dada a alta volatilidade".

* Negociaram-se 46,3 milhões de títulos, ou 26,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca nacional destaca-se com fortes valorizações, em linha com a tendência do sector na Europa, cujo índice DJ STOXX segue a valorizar 2,27 pct.

O Millennium bcp ganha 3,29 pct para 0,157 euros, o Banco Espírito Santo avança 1,82 pct para 1,457 euros e o BPI valoriza 2,52 pct para 0,528 euros.

* O sector energético está também a 'dar gás' ao índice nacional, com a EDP-Energias de Portugal a valorizar 0,77 pct para 2,229 euros, a EDP Renováveis a subir 0,9 pct para 3,925 euros e a Galp a ganhar 1,04 pct para 13,64 euros.

Esta manhã, o Bank of America-Merril Lynch (BofA-ML) adicionou a Galp à sua lista de 'oils' favoritas.

A notícia, avançada pela Reuters, de que a 'oil' angolana Sonangol pretende comprar metade da participação de 33 pct detida pela italiana ENI na Galp estará também a suportar o título, embora o mercado já esperasse o reforço da Sonangol, disse Luís Gonçalves.

* A liderar os ganhos, a Semapa dispara 4,75 pct para 5,56 euros, a beneficiar da subida do preço do papel papel fino de impressão e escrita não revestido (papel UWF), que segundo o BPI, tem impacto positivo nos títulos da holding.

* A sua participada Portucel é o maior produtor europeu de papéis UWF, que representa 79 pct das suas vendas. As acções da Portucel seguem a valorizar 1,03 pct para 1,957 euros.

* Também a concessionária de auto-estradas Brisa se destaca pela positiva, a subir 2,96 pct para 2,366 euros, numa "recuperação técnica", disse aquele mesmo trader.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha seguem em alta ligeira, nos 4,91 pct e 5,14 pct, respectivamente, face a 4,88 pct e 5,05 na sessão anterior.

Também a taxa de juro das OT portuguesas a 10 anos está a subir, para 13,95 pct de 13,79 pct na sessão anterior, devido aos receios de que Portugal seja o próximo país periférico a reestruturar a sua dívida, a seguir à Grécia.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq sobem, respectivamente, 0,3 pct e 0,52 pct, a acompanhar o optimismo que se faz sentir na Europa.

* Nos mercados internacionais de petróleo, a cotação do 'ouro negro' segue sem tendência definida, com o barril de Brent para entrega em Abril a ganhar 0,05 pct para 125,40 dólares e o barril de crude de Nova Iorque a cair 0,37 pct para 105,89 dólares.

(Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)