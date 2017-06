LISBOA, 15 Mar A bolsa portuguesa fechou em terreno negativo, arrastada pelos 'pesos pesados' Galp , EDP-Energias de Portugal e Portugal Telecom , e em contraciclo com uma Europa optimista após a divulgação dos números da criação de emprego nos EUA, disseram traders.

*As principais praças do Velho Continente fecharam a ganhar entre 0,42 pct e 0,92 pct, mantendo a tendência positiva da sessão anterior, com excepção de Londres, que perdeu 0,08 pct devido à notícia de que a agência Fitch poderá cortar o rating do Reino Unido, que assim deixaria de ser 'triple A'.

"Os mercados beneficiaram de boas notícias na forma dos bons dados de emprego nos Estados Unidos. A confiança dos investidores está a crescer. O Reino Unido, por sua vez, sofreu um rude golpe hoje. O FTSE desvalorizou após a agência de rating Fitch ter revisto o 'outlook' do Reino Unido de estável para negativo", referiu Gregor Kuhn, da IG Markets. * Nos Estados Unidos, os números dos pedidos de desemprego atingiram o valor mais baixo em quatro anos, na semana passada, reforçando a confiança dos investidores na recuperação da maior economia do mundo, depois de outros indicadores encorajadores divulgados nos últimos dias.[ID:ID:nL2E8EF1CK]

Além disso, o índice de preços no produtor subiu, em Fevereiro último, para máximos dee cinco meses.

* Em Wall Street, os índices Dow Jones e Nasdaq seguem a ganhar, respectivamente, 0,34 pct e 0,62 pct. Por sua vez, o índice S&P 500 superou pela primeira vez em quatro anos a fasquia dos 1400 pontos.

* Tal como a sua congénere londrina, a bolsa portuguesa permaneceu, porém, à margem da tendência altista das praças europeias, pressionada pelas descidas dos pesos pesados da energia e da PT.

* O índice de referência PSI20 caiu 0,44 pct para 5592,83 pontos, tendo-se negociado 88 milhões de títulos no valor de 78 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon .

Os analistas técnicos do BPI vêem o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.672 pontos e aconselham uma postura neutra, explicando que o "mercado hesita num movimento comprador mais expressivo nos actuais patamares".

* A Galp Energia perdeu 0,3 pct para 13,4 euros, penalizada por uma revisão em baixa da recomendação dos analistas do Deutsche Bank.

O banco de investimento germânico baixou a recomendação das acções da petrolífera de 'Buy' (Comprar) para 'Hold' (manter) e cortou o preço-alvo de 18,5 euros para 17 euros.

* Por sua vez, a PT caiu 2,02 pct para 3,88 euros, enquanto a EDP-Energias de Portugal recuou 0,31 pct para 2,23 euros, pressionada pela tomada de mais-valias, segundo traders.

* Pela positiva, destacou-se a Mota Engil, com uma subida de 10,56 pct para 1,225 euros.

"O pequeno grande destaque de hoje no mercado nacional é a Mota-Engil, com os investidores agradados com os resultados de 2011 e as perspectivas para 2012", frisou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

Os resultados operacionais de 2011 ficaram acima do previsto pelos analistas e o 'outlook' é favorável para 2012, com destaque para o crescimento das receitas a dois dígitos, suportada numa solida carteira de encomendas agragaram os investidores.

"Esta é uma reacção imediata do mercado aos resultados. Ou melhor, ao facto de apesar da quebra do lucro em 2011, a empresa prevê um aumento das receitas e das encomendas em 2012", referiu Alfredo Sousa, trader do Banco Best.

"E como é uma acção pouco líquida, não é preciso muito para haver uma variação desta amplitude", acrescentou.

* Na banca, o Millennium bcp caiu 2,48 pct para 0,157 euros, o BPI desceu 1,32 pct para 0,523 euros e o BES subiu 0,15 pct para 1,491 euros.

* A moeda europeia valoriza face à congénere norte-americana, subindo 0,44 pct para 1,3085 dólares, recuperando das quedas dos dois últimos dias.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália seguem estáveis nos 4,86 pct, mas em Espanha subiram ligeiramente para 5,2 pct de 5,16 pct, apesar do sucesso de mais um leilão de dívida.

O Tesouro espanhol foi ao mercado primário de dívida vender 3.000 ME em Bonds de várias maturidades, com a procura a subir e os custos de financiamento a descer.

Por seu turno, a 'yield' da congénere portuguesa segue nos 13,8 pct de 14 pct ontem, apesar dos receios de que Portugal seja o próximo país periférico a reestruturar a sua dívida, a seguir à Grécia.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Abril a descer 1,18 pct para 123,5 dólares e o do Nymex a cair 0,28 pct para 105,11 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)