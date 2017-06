LISBOA, 16 Mar O mecardo bolsista português segue em leve alta, suportado nos ganhos do BPI e Jerónimo Martins, face a uma Europa indefinida, com os investidores a consolidarem os ganhos recentes e à procura de novos catalizadores, segundo operadores.

Os recentes ganhos das praças europeias levaram o índice Euro STOXX 50, que integra as 'blue chips' da Zona Euro, para território sobrecomprado no 'seven-day relative strength index' (RSI), mas os analistas técnicos acreditam que ainda haja margem para mais alguns ganhos potenciais.

"Houve um 'rally' impressionante e vemos um 'peak' potencial de curto prazo nos 2.610-40 pontos", disse Anders Soderberg, estrategista técnico da SEB, realçando que "não há sinais de venda a entrarem no mercado. Eu não começaria já a vender".

* As principais praças do Velho Continente seguem com variações entre uma queda de 0,3 pct e um ganho de 0,2 pct, numa consolidação ds ganhos desta semana que levou as bolsas europeias a máximos de oito meses e suportadas em dados macro favoráveis nos EUA.

* Ontem, os pedidos semanais de desemprego nos EUA atingiram o valor mais baixo de quatro anos, reforçando a confiança dos investidores na recuperação da maior economia mundial.

* O euro recua 0,15 pct para 1,3060 dólares face à moeda norte-americana.

* O índice de referência português PSI20 sobe 0,18 pct para 5.602,79 pontos, com nove títulos em alta, oito em queda e três inalterados.

Foram negociadas 13 milhões de acções, ou 15,6 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.621 pontos e continua a aconselhar uma postura neutra, explicando que o "mercado hesita num movimento comprador mais expressivo nos actuais patamares".

* A liderar os ganhos na praça nacional, o BPI soma 2,29 pct para 0,535 euros, enquanto a Jerónimo Martins soma 1,41 pct para 14,39 euros e a Brisa avança 0,76 pct para 2,389 euros.

* Em terreno negativo, o Banco Espírito Santo recua 0,4 pct para 1,485 euros e a EDP-Energias de Portugal perde 0,81 pct para 2,215 euros.

* Esta manhã, o Espírito Santo Financial Group anunciou que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga de 11,3 pct para 121,4 ME em 2011.

* No mercado secundário de dívida soberana, as 'yields' da periferia da Europa seguem em queda, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália nos 4,85 pct de 4,87 pct e em Espanha nos 5,19 pct de 5,2 pct

Ontem, o Tesouro espanhol foi ao mercado primário de dívida vender 3.000 ME em Bonds de várias maturidades, com a procura a subir e os custos de financiamento a descer.

O prémio que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos cai para 13,87 pct de 13,92 pct ontem, apesar dos receios de que Portugal seja o próximo país periférico a reestruturar a sua dívida, a seguir à Grécia.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones sobem 0,26 pct e do Nasdaq ganham 0,1 pct, com os investidores a aguardar os dados sobre a inflação, produção industrial e confiança dos consumidores da Universidade de Michigan.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a ganhar 0,38 pct para 123,06 dólares e o do Nymex para entrega em Abril subir 0,36 pct para 105,49 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)