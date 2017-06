Por Filipe Alves

LISBOA, 24 Abr A Portucel mantém um 'outlook' favorável após a boa performance operacional e controlo financeiro do primeiro trimestre de 2012, que permitiu que o lucro líquido superasse as expectativas, apesar da desaceleração económica global, segundo analistas.

A maior fabricante de pasta e papel de Portugal, que destina 90 pct da sua produção para exportação, lucrou 52,3 milhões de euros (ME) entre Janeiro e Março de 2012, mais 1,6 pct que no período homólogo e acima da previsão de uma 'poll' de analistas, que apontava para uma queda de 12,5 pct face a 2011.

Num cenário de desaceleração da procura global, com queda dos preços da pasta e de aumento do risco associado a Portugal, que está sob 'bailout' e na mais profunda recessão em 30 anos, a subida do lucro foi suportada por um aumento de 5,5 pct no resultado operacional, para 70,4 milhões de euros (ME).

Além disso, os resultados financeiros registaram uma melhoria de 43 pct, dos 6,5 ME negativos registados no período homólogo para 3,7 ME negativos, devido a menores custos financeiros.

Apesar da descida homóloga de 3,6 pct do EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), a margem EBITDA registou uma melhoria de 1,7 pontos percentuais para 26,5 pct, atestando a resiliência e eficiência do negócio da Portucel, segundo analistas.

"Com margens EBITDA recorrentemente acima dos seus pares, reiteramos que a Portucel é a mais eficiente fabricante de papel da Europa, o que suporta a sua geração de 'cash flow' e a solidez do seu balanço", referiram os analistas do BES Investimento num 'research' de hoje.

Os analistas adiantaram que a Portucel tem um 'outlook' favorável nos próximos meses, não só porque tem condições para manter a performance do primeiro trimestre, mas também porque o preço da pasta dá sinais de recuperação nos mercados internacionais, depois da descida sofrida no último ano.

"Os preços do papel têm permanecido estáveis, mas os da pasta estão a subir (...), numa tendência que esperamos que continue. Esperamos que este ajustamento seja positivo para a Portucel, apesar do fraco 'outlook' macroeconómico", adiantaram os analistas do BES Investimento.

Vincaram: "a recuperação nos preços da pasta e a estabilização dos preços das matérias primas deverão ter um efeito positivo nas margens nos próximos trimestres".

Carlos Jesus, analista do Caixa-Banco de Investimento, acredita também que a empresa tem "condições para continuar a providenciar este nível de performance, nomeadamente no que diz respeito à geração de caixa".

RESULTADOS SUPERAM PREVISÕES

Os analistas salientaram que os resultados da Portucel, entre Janeiro e Março de 2012, foram melhores do que o esperado, especialmente do ponto de vista operacional.

O BPI salienta os "fortes resultados operacionais" da Portucel, "acima das expectativas", apesar do "fraco" 'cash flow' no trimestre, que atribuem à redução do prazo de pagamentos a fornecedores de madeiras, entre outros factores não-recorrentes.

"Os resultados da Portucel no primeiro trimestre saíram ligeiramente acima das nossas expectativas (...) pois antecipávamos um ambiente de 'pricing' mais difícil", referiu o BES Investimento.

Os analistas destacaram também o esforço que a Portucel fez para reduzir a dívida líquida, com uma descida de 25 pct para 397,7 ME.

"Os resultados são superiores às nossas estimativas. Salientamos a margem operacional acima da média e com a redução da dívida líquida", referiu Carlos Jesus.

A reagir positivamente aos resultados, as acções da Portucel estão a subir 1,16 pct para 1,923 euros, suplantando o ganho de 0,65 pct do índice PSI20.

RECOMENDAÇÕES 'COMPRA', ALTO PREÇO ALVO

Após o anúncio dos resultados trimestrais, o Caixa BI, o BPI e o BES Investimento mantiveram a recomendação de compra de acções da Portucel, bem como deixaramn inalterado o elevado preço-alvo de 2,5 euros para o fim de 2012.

"(O price target) representa um potencial de subida de 32 pct", referiu o BES Investimento.

Contudo, os analistas do Millennium bcp reduziram o preço-alvo das acções da Portucel para o final de 2012 de 2,45 euros para 2,25 euros, mas apenas por razões ligadas ao aumento do risco associado a Portugal.

"Atualizámos as nossas estimativas, sem impacto relevante na avaliação e aumentámos o risco-país para Portugal com um impacto negativo de quase 0,2 euros por acção no nosso preço-alvo", referiu o analista João Mateus.

O banco de investimento do BCP salientou que os resultados operacionais vieram 2,2 abaixo da sua estimativa, devido a "uma quebra de volumes vendidos com origem num conjunto de paragens técnicas de máquinas que normalmente ocorreriam apenas no segundo trimestre".

O Millennium manteve, no entanto, a recomendação de comprar, com risco médio, acrescentou o mesmo analista. (Editado por Sérgio Gonçalves)