* Sonaecom apresenta resultados 1º tri 3 de Maio, após fecho mercado * Lucro líquido Sonaecom visto a cair 15 pct para 11,7 ME * Forte corte de custos não compensa queda das receitas Por Filipe Alves LISBOA, 2 Mai O lucro líquido da Sonaecom , terceira maior telecom de Portugal, terá tido uma descida homóloga de 15 pct no primeiro trimestre de 2012, com o forte corte de custos a não ser suficiente para compensar a queda das receitas devido à recessão em Portugal, segundo a previsão média de quatro analistas. A dona da telecom móvel Optimus, que apresenta resultados amanhã após o fecho do mercado, terá lucrado uma média de 11,7 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre deste ano, face a 13,7 ME no primeiro trimestre de 2011. As receitas terão caído 8,5 pct para 197,4 ME, devido à retracção do consumo gerada pela crise económica em Portugal, que se encontra sob 'bailout' internacional e imerso na mais funda recessão dos últimos 30 anos. No entanto, o EBITDA é visto a crescer 0,85 pct para 50,4 ME, devido ao corte de custos, no âmbito do programa de controlo orçamental que a empresa tem vindo a aplicar nos últimos trimestres. O Caixa BI espera uma descida de 10 pct dos custos operacionais, para 88,4 ME, enquanto o Millenium bcp prevê uma redução de 7 pct para 91 ME. Os analistas referem também a descida das tarifas de terminação móvel (MTR) -- que as telecom pagam entre si para terminarem chamadas nas redes umas das outras -- como factor que deverá suportar o EBITDA da telecom. "O primeiro trimestre da Sonaecom deverá ser caracterizado por pressão no 'top line', enquanto a nível do EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) a empresa deverá continuar a apresentar crescimento, devido a melhorias na sua estrutura de custos e também a beneficiar dos cortes das MTR", referiu o analista Guido dos Santos, do Caixa BI. Este banco de investimento estima, além disso, uma descida de 9,5 pct nas depreciações e amortizações, para 27,3 ME. "O lucro líquido deverá situar-se em 14,6 ME, ligeiramente acima dos 13,7 ME do ano passado, devido ao aumento do EBITDA e à descida das depreciações e amortizações", adiantou este analista, que é o único a estimar um aumento homólogo do lucro. Por sua vez, o BES Investimento espera uma descida do lucro líquido para 12 ME, devido à conjuntura económica recessiva, numa altura em que Portugal enfrenta a mais cavada recessão em 30 anos e é obrigado a 'apertar o cinto' para cumprir as medidas de austeridade previstas no acordo de 'bailout'. "No entanto, isto não deverá impedir a companhia de mostrar alguma resiliência a nível de EBITDA, graças ao programa de eficiência operacional que tem posto em marcha", refere o analista Nuno Matias. A Sonaecom tem como principais accionistas a Sonae SGPS e a France Telecom, sendo a terceira maior telecom portuguesa, em número de clientes e em volume de facturação, após a incumbente Portugal Telecom e a Vodafone Portugal. Actua nos segmentos fixo e móvel através da marca Optimus, oferecendo serviços de telecomunicações de voz, banda larga fixa e móvel e televisão por subscrição, incluindo através de pacotes 'triple play' (telefone, Internet e 'pay tv' numa só assinatura). No final de 2011, a Sonaecom contava com 3,64 milhões de clientes de telecomunicações, com um total de 3,3 milhões de utilizadores no segmento móvel e 514 mil no fixo. Os analistam estimam que a base de clientes da Optimus permaneça estável, mas prevêem uma descida da receita média mensal por cliente (ARPU), para a casa dos 12 euros. O grupo opera ainda no segmento do Software e Sistemas de Informação, através das participadas Bizdirect, Mainroad, WeDo e Saphety. A Sonaecom está também presente no segmento dos media, sendo proprietária do "Público", um dos principais diários generalistas portugueses. SEGUE TABELA ESTIMATIVAS ANALISTAS: (Valores em milhões de euros) 1º TRI 2012 CASAS DE INVESTIMENTO Lucro EBITDA Caixa BI 14,6 49 BES Investimento 12,4 50,9 Millennium bcp 11,7 51,3 Barclays 8,0 50,5 MÉDIA 12 50,4 (Editado por Sérgio Gonçalves)