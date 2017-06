LISBOA, 7 Mai A cedência de liquidez do Banco Central Europeu (BCE) aos bancos portugueses teve uma queda mensal de 1,6 pct para 55.426 milhões de euros (ME) em Abril de 2012, depois de ter atingido máximos no mês anterior, segundo o Banco de Portugal (BP).

Em Março de 2012, o BCE tinha cedido 56.315 ME em liquidez aos bancos portugueses, o nível mais alto desde Abril de 2011, mês em que Portugal pediu ajuda externa.

O vice-governador do BP, José Ramalho, frisou, na semana passada, que os bancos portugueses, após terem acorrido "massivamente" à última operação de financiamento LTRO do Banco Central Europeu (BCE), têm o seu 'funding' assegurado para os próximos três anos, tendo actualmente colateral "largamente suficiente".

Adiantou que actualmente o 'funding' da banca portuguesa junto do BCE se situa em cerca de 55.000 ME contra 46.000 ME no fim de 2011 "porque, em Fevereiro de 2012, houve uma operação de LTRO e os bancos portugueses e as subsidiárias de bancos estrangeiros em Portugal recorreram massivamente a essa operação".

Explicou ainda que, "depois da operação de LTRO de Fevereiro, os bancos terão cerca de 85 a 90 pct do seu 'funding' junto do BCE a 3 anos".

Em Fevereiro último, o BCE disponibilizou aos bancos da Zona Euro, 530.000 milhões de euros (ME) de financiamento barato, visando estimular o fluxo de liquidez para as economias desses países.

Segundo uma análise da Autoridade Bancária Europeia (EBA), os bancos portugueses têm de reforçar os seus capitais em 7.000 milhões de euros (ME), não contando com recentes aumentos de capital já realizados, para atingir a meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012.

As adicionais necessidades de capital da banca portuguesa decorrem do novo exercício de análise a 71 bancos europeus, que têm até 20 de Janeiro para apresentar os seus planos de recapitalização.

Em Setembro de 2011, a EBA estimava que a banca portuguesa necessitasse de um reforço de capitais da ordem dos 7.800 ME.

O 'bailout' de Portugal, no montante de 78.000 ME emprestados pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), já inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca, caso os bancos não consigam reforçar os seus capitais por meios próprios ou no mercado.

A 'troika' -- Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e FMI -- esteve em Portugal no mês passado para a terceira avaliação ao programa de assistência externa, tendo recomendado o desembolso da quarta tranche do 'bailout' no montante 14.900 ME.

Os mercados bolsistas europeus negoceiam, esta manhã, sem tendência definida, com a incerteza política quanto à estabilidade da Zona Euro a pesar no sentimento dos investidores, depois das eleições deste Domingo em França e na Grécia.

Em França, o socialista François Hollande foi eleito presidente da República com a promessa de pôr um travão nas políticas de austeridade seguidas pelo seu antecessor e candidato derrotado, Nicolas Sarkozy.

Na Grécia, os partidos do 'arco governativo' que subscreveram as condições do 'bailout' internacional ao país venceram as eleições legislativas, mas apenas com 32 pct dos votos, o que pode inviabilizar a formação de um novo Governo e conduzir a um novo acto eleitoral dentro de poucas semanas.

A taxa de juro da Obrigações de Tesouro (OT) da periferia voltaram às subidas após os resultados eleitorais, com a espanhola a 10 anos, a subir para 5,787 pct de 5,764 pct na última sessão e a da congénere portuguesa avança para 11,259 pct de 11,076 pct.

A 'yield' das OT italianas negoceiam nos 5,111 pct de 5,453 pct na sessão anterior.

Portugal, apontado como o segundo elo mais fraco da zona euro, adoptou uma vasta agenda de austeridade para corrigir os seus desequilíbrios macro-económicos e garantir a sua solvência, visando afastar o cenário de reestruturação da dívida como se verifica com a Grécia.

No imediato, porém, as medidas de austeridade em Portugal tiveram um forte impacto negativo na procura interna, com fortes contracções do consumo privado, consumo público e investimento, prevendo o Executivo que o Produto Interno Bruto (PIB) se contraia 3 pct em 2012 face à contracção de 1,6 pct em 2011. E o desemprego está em máximos históricos.

O Governo, apesar de prevêr agora uma recessão menos 'cavada' para 2012 dado o bom desempenho das exportações, estima que a economia volte a crescer em 2013 e consolide o crescimento até atingir em 2016 um crescimento de 2,8 pct -- estimativa que não incorpora os efeitos positivos das reformas em curso.

