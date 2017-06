(Acrescenta citações CFO. Altera lead.)

Por Filipe Alves

LISBOA, 10 Mai A Zon Multimedia, líder no 'pay-tv' em Portugal, espera que a sua participada angolana Zap, que foi lançada em 2010 e é apontada pelos analistas como a futura 'cash cow' do grupo, comece a contribuir positivamente para o lucro líquido da Zon até ao início de 2013, disse o Chief Financial Officer (CFO).

"A perspectiva é que a Zap atinja o 'break-even no final deste ano, início do próximo", disse o CFO, José Pereira da Costa, salientando que, no primeiro trimestre de 2012, a Zap já apresentou, pela primeira vez, EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) positivo, com um contributo de 0,2 ME para o EBITDA consolidado da Zon.

A Zap é detida a 30 pct pela Zon, estando os restantes 70 pct nas mãos de Isabel dos Santos, filha do presidente da República de Angola, que é também a principal accionista da própria Zon, com 14,9 pct do capital.

A 'joint-venture' angolana é vista pelos analistas como a futura 'cash cow' da Zon, dado o elevado potencial de crescimento da economia de Angola, apesar de a Zap não divulgar o número de clientes e outros detalhes operacionais.

O contributo da Zap para o lucro líquido da Zon no trimestre foi negativo em 1,3 ME, face a 2,8 ME negativos no período homólogo.

A Zon apresentou hoje um lucro líquido de 10,3 milhões de euros (ME) no período entre Janeiro e Março de 2012, com o controlo de custos e a geração de 'cash flow' a compensarem a quebra do consumo causada pela recessão em Portugal, a mais profunda em 30 anos.

Este valor representa uma subida homóloga de 1,7 pct e contraria as estimativas de uma 'poll' de sete analistas, cuja previsão média apontava para uma descida de 7 pct para 9,5 ME, devido à profunda recessão em Portugal.

"Preparámos a empresa a tempo para enfrentar esta conjuntura desfavorável e isso tem permitido obter resultados operacionais e financeiros muito animadores, como os que divulgamos hoje", afirmou o CFO.

"A Zon demonstrou, mais uma vez, no primeiro trimestre de 2012, a forte resiliência dos seus negócios numa conjuntura adversa", referiu José Pereira da Costa.

O EBITDA da empresa de telecom e 'pay-tv' liderada por Rodrigo Costa subiu 0,2 pct face ao período homólogo, para 79,7 ME. Já a margem EBITDA aumentou 1 p.p. para 37,2 ME.

O segmento de 'pay-tv', banda larga e voz viu o seu EBITDA crescer 3 pct para 75,5 ME, reflectindo a redução dos custos operacionais, que caíram sobretudo nas rubricas de custos com pessoal (-3 pct) e custos com serviços prestados (-4,3 pct).

Também a 'segurar' o EBITDA consolidado, as receitas estabilizaram em 214 ME, com a participada angolana ZAP a contribuir com 6,3 ME para o volume de vendas consolidado do grupo.

Este contributo vindo de Angola mais do que compensou a descida de 1,9 pct das receitas de 'pay-tv', Internet em banda larga e telecomunicações de voz, para 191,9 ME.

A quedas das receitas neste segmento explica-se pelo facto de as famílias e empresas portuguesas se verem forçadas a apertar o cinto para sobreviver às duras medidas de austeridade exigidas no acordo de 'bailout' que Portugal assinou com a 'troika internacional formada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e Comissão Europeia (CE).

No entanto, José Pereira da Costa salientou que, mesmo sem o contributo de Angola, as receitas do negócio de cabo demonstraram uma "resiliência" maior que nos trimestres anteriores, acompanhadas de um crescimento "sólido" da base de clientes.

"Este trimestre as receitas no cabo caíram 1,9 pct, mas nos trimestres anteriores caíram em média entre dois e três por cento, pelo que houve uma melhoria", frisou.

Tal como os analistas tinham previsto, as receitas no segmento 'premium' -- 'video on demand' e canais temáticos de filmes, séries e desporto -- foram as mais afectadas pela crise económica, porque as famílias preferem cortar nestes serviços considerados não essenciais.

"É nos canais premium, especialmente canais de filmes e séries, que se nota mais o efeito da crise, com as famílias a procurarem reduzir os seus custos mensais, enquanto procuram manter os serviços básicos", afirmou.

Vincou: "nos canais de desporto, nomeadamente a Sport TV, também se verificou uma queda das receitas, mas menos do que noutros conteúdos premium, por razões culturais, pela importância que o desporto tem na nossa sociedade, e porque os outros conteúdos, filmes e séries, estão disponíveis também nos canais não codificados da nossa grelha".

A receita média mensal por utilizador (ARPU) caiu 0,8 euros para 35 euros, "sobretudo devido ao aumento do número de clientes e ao impacto da retracção de consumo, sentida no segmento dos canais 'premium'", referiu a Zon.

O negócio de cinemas sofreu também uma severa queda da facturação, com as receitas a deslizarem 13,7 pct para 11,8 ME, não só devido à diminuição dos rendimentos das famílias mas também devido ao aumento dos impostos, incluindo o IVA nos bilhetes de cinema.

Por sua vez, também a suportar o EBITDA e o lucro líquido, os custos operacionais caíram 0,1 pct para 134,5 ME.

"Os custos operacionais, se expurgados os custos com Angola, caíram em toda a linha", afirmou Pereira da Costa.

CLIENTES CABO COM AUMENTO RECORDE GRAÇAS A FIM TV ANALÓGICA

A empresa conquistou 65,8 mil clientes de telecomunicações e 'pay-tv' no trimestre, passando a contar com uma base de subscritores de 3,88 milhões.

"Tivémos um crescimento sólido em todos os segmentos. Na voz fixa, passamos a fasquia dos 900 mil clientes, o que não deixa de ser um marco. E caminhamos a passos largos para ter um milhão de clientes, o que é assinalável, uma vez que começamos do zero há quatro anos", defendeu.

Na voz fixa, a Zon viu a base de clientes crescer 4,24 pct para 921,4 mil. Desta forma, três em cada quatro clientes de 'pay-tv' da Zon têm telefone fixo fornecido pela empresa.

No cabo, a empresa ganhou 26 mil novos clientes, "no melhor trimestre desde 2007", a beneficiar do desligamento do sinal analógico de televisão.

O segmento de banda larga destacou-se também pela positiva, aumentando o número de clientes em 6,2 pct para 748,6 mil.

Salientou a Zon: "Os clientes de triple play aumentaram 7,5 pct para 716 mil, no período em análise."

Questionado se este crescimento significativo se deveu ao fim da televisão analógica em sinal aberto -- que obrigou as famílias a escolherem entre a televisão digital terrestre (TDT) e o 'pay tv' -- o CFO disse não ser possível precisar o número de novos clientes conquistados devido a essa mudança.

"As famílias tiveram de optar e os produtos que desenhámos para captar esses clientes tiveram sucesso", disse.

A Zon admite que "o forte crescimento nos clientes de TV por Subscrição por cabo foi impulsionado pela boa adesão aos pacotes de serviços de TV e Voz Fixa de gama mais baixa, direcionados para os clientes que foram afectados pelo desligamento do sinal analógico".

'FREE CASH FLOW' DISPARA PARA 16 ME

Tal como no trimestre anterior, o investimento em bens de capital (Capex) continuou em queda, sofrendo uma descida homóloga de 23,6 pct para 29,6 ME, libertando 'cash flow' adicional.

Entre 2009 e 2011, a Zon realizou o 'upgrade' da sua rede de cabo coaxial para a tecnologia DOCSIS 3.0, de modo a poder concorrer com as nascentes redes de fibra óptica da Portugal Telecom, Vodafone, Sonaecom e Oni, com velocidades entre 50 e 100 megabits por segundo.

A conclusão deste 'upgrade' permitiu à Zon descer o seu 'capex' para 150 ME em 2011 face aos 248 ME de 2010, prevendo-se que continue a baixar ao longo de 2012.

Vincou o CFO: "esta redução do Capex, que contamos manter abaixo dos 30 ME por trimestre, leva a que nosso 'free cash flow' aumente de forma considerável".

Assim, no primeiro trimestre o 'free cash flow' ascendeu a 16 ME, valor que compara com 2 ME negativos no período homólogo. Este montante foi utilizado para abater dívida, frisou o CFO.

"O nosso plano de 'cash flow' prevê que tenhamos mais trimestres como este e continuemos a gerar 'cash flow' para reduzir dívida e acomodar o pagamento dos dividendos", adiantou José Pereira da Costa.

A dívida líquida cresceu em 7 ME para 644,6 ME, devido à consolidação da parte proporcional da dívida líquida da angolana ZAP, que teve um impacto de 24 ME.

A empresa garante que tem as suas necessidades de financiamento garantidas até ao final de 2013. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)