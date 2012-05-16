BRIEF-Hemfosa fastigheter acquires a portfolio in Halmstad
* HEMFOSA FASTIGHETER ACQUIRES A PORTFOLIO IN HALMSTAD PRIMARILY WITH COMMUNITY SERVICES PROPERTIES AT A VALUE OF MSEK 1,066
LONDON May 16 LAND SECURITIES FULL-YEAR ADJUSTED NAV PER SHARE UP 4.5 PCT TO 863 PENCE LAND SECURITIES ADJUSTED EPS UP 8.5 PCT TO 38.5 PENCE LAND SECURITIES 12.8 MLN STG OF LETTINGS IN FULL YEAR LAND SECURITIES DIVIDEND UP 2.8 PCT TO 29 PENCE
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MOSCOW, June 9 Russia's consumer inflation will stay at around 4 percent in the coming months, the central bank said on Friday.