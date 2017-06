LISBOA, 22 Mai A Sonae SGPS terá tido um prejuízo de 2,3 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre de 2012, com a profunda recessão em Portugal a afectar as receitas do retalho e a penalizar a rendibilidade dos centros comerciais e do negócio imobiliário do grupo, segundo a média de dois analistas. A 'holding' apresenta os resultados trimestrais amanhã, após o fecho da bolsa, com a previsão média dos dois analistas consultados pela Reuters a contrastar com um lucro líquido de 12 ME no período homólogo. O BCP Investimento prevê um lucro de 5 ME nos primeiros três meses de 2012 e o BES Investimento estima um prejuízo de 9,5 ME. Portugal encontra-se sob 'bailout' internacional e na mais profunda recessão das últimas três décadas, com as famílias e as empresas a apertarem os 'cintos' para sobreviverem às duras medidas de austeridade previstas no acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e União Europeia (UE). Esta conjuntura recessiva tem levado ao aumento das falências e do desemprego, à quebra do consumo público e privado, à diminuição da rendibilidade dos centros comerciais e à descida dos preços do imobiliário. A Sonae é o maior conglomerado privado português e está presente no sector do retalho alimentar, através da Sonae MC, dona da marca Continente, e no retalho especializado via Sonae SR, que agrega ínsígnias como Zippy, Worten ou Sportzone. O grupo está ainda presente no imobiliário por via da Sonae Retail Properties, nos centros comerciais com a Sonae Sierra e nas telecomunicações com a Sonaecom. "A Sonaecom e a divisão de imobiliário já apresentaram sólidos resultados e esperamos que os investidores estejam focados nos resultados do negócio 'core', que é a distribuição", referiram os analistas do BES Investimento num 'research' hoje divulgado. A média de previsões destes analistas aponta para uma descida homóloga das vendas consolidadas de 2,69 pct para 1.280,5 ME. Por sua vez, o EBITDA-Lucro antes de Impostos, Juros, Depreciações e Amortizações terá caído 7,9 pct face aos primeiros três meses de 2011, para 127 ME. 'GUERRA DE PREÇOS' COM PINGO DOCE AMEAÇA RETALHO Também os analistas do BCP Investimento chamaram a atenção para o ambiente macroeconómico "cada vez mais duro", que se tornou ainda mais difícil com a recente "guerra de preços" lançada pelo concorrente Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins . O Pingo Doce está a concorrer de forma agressiva no retalho alimentar, com promoções que chegam aos 50 pct sobre o preço dos produtos, pelo que os analistas esperam que esta estratégia coloque pressão sobre as margens de todas as empresas do sector. Os analistas do BESI esperam que no primeiro trimestre o negócio de retalho alimentar demonstre uma "performance resiliente em termos de vendas e de EBITDA, uma vez que a Modelo Continente deverá mais uma vez fazer uso da sua posição de liderança para ganhar quota de mercado e manter as suas margens". Porém, alertaram também para a "deterioração da rentabilidade do mercado de retalho alimentar doméstico, devido aos esforços promocionais do Pingo Doce". Adiantaram: "esperamos que as vendas da MC caíam 0,8 pct em termos homólogos para 730 ME". Por sua vez, os analistas do BCP Investimento estimam que as vendas da Modelo Continente tenham ascendido a 743 ME, face a 736 ME no período homólogo. A crise económica na Península Ibérica terá também afectado o negócio imobiliário e a unidade de centros comerciais. "Estimamos que a Sonae Sierra continue a ver o seu EBITDA afectado devido ao ambiente macroeconómico desafiante (...) em Portugal e Espanha", referiram os analistas do BESI. Por sua vez, a avaliação da Sonae RP foi reduzida em 8 pct para reflectir o "maior risco do mercado imobiliário em Portugal". Pela positiva, os analistas do BESI destacaram o desempenho "sólido" da Sonaecom , participada no negócio de telecomunicações, no primeiro trimestre, acrescentando que continuam a ver a dona da Optimus a participar em "qualquer potencial movimento de consolidação no sector". SEGUE TABELA ESTIMATIVAS ANALISTAS: (Valores em milhões de euros) 1ro Tri 2012 CASAS DE INVESTIMENTO Lucro EBITDA Receitas Millennium bcp 5,0 129 1.285 BES Investimento - 9,5 125 1.276 MÉDIA - 2,3 127 1.280 (Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)