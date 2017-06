Por Filipe Alves

LISBOA, 24 Mai Portugal está a realizar um esforço de consolidação das contas públicas "muito forte", que aliado ao significativo crescimento das exportações e ao investimento estrangeiro, será crucial para sair da mais grave recessão dos últimos 30 anos, segundo Pedro Gonçalves, administrador da Agência de Investimento e Comércio Externo (AICEP).

"Existem duas formas de sairmos desta crise, para além da consolidação das contas públicas: uma é a exportação, a outra é atrair investimento externo", disse Pedro Gonçalves, numa conferência para gestores de algumas das maiores seguradoras mundiais.

No Encontro de Resseguros organizado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), vincou: "o país está a realizar um esforço de consolidação orçamental muito forte, mas vamos conseguir cumprir os compromissos previstos no memorando assinado com a 'troika' internacional."

O administrador do AICEP -- entidade que reporta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português -- destacou o "consenso político" a respeito do cumprimento do memorando assinado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), União Europeia (UE) e a Comissão Europeia (CE) e realçou as "vantagens competitivas" de Portugal para atrair investimento estrangeiro.

"Portugal pode abrir portas e permitir acesso privilegiado a outros mercados de língua portuguesa que estão em rápido crescimento, como Angola, Brasil e Moçambique", afirmou, acrescentando que o País dispõe de uma mão de obra "extremamente qualificada".

Destacou ainda o facto de o país apresentar oportunidades de investimento em várias áreas onde possui forte 'know-how', como a construção automóvel e suas componentes, aeronáutica, electrónica, energias renováveis e fabrico de papel, entre outras.

Portugal atravessa a mais profunda recessão das últimas três décadas, com as famílias e as empresas a apertarem o 'cinto' para sobreviverem às duras medidas de austeridade previstas no 'bailout'.

Com a redução do consumo interno, as importações estão a baixar, ao passo que as exportações crescem com o esforço das empresas portuguesas para encontrarem novos mercados, especialmente fora da Europa.

Este crescimento das exportações foi saudado por Pedro Gonçalves como a prova de que Portugal conseguirá sobreviver à tormenta.

"A capacidade que o nosso país demonstrou, num período como este, de aumentar a nossa presença nos mercados com o crescimento significativo das exportações, com todos estes factores, a nosso ver, Portugal vai ser novamente um 'bom aluno' a cumprir as suas obrigações e será capaz de oferecer um forte retorno aos investidores", concluiu.

PORTUGAL "NÃO PODE FALHAR" PRIVATIZAÇÕES

Questionado sobre se o programa de privatizações previsto no 'bailout' será cumprido pelo Governo de Portugal, Pedro Gonçalves mostrou-se confiante, mas salientou a necessidade de ser assegurado um "elevado grau de certeza" de sucesso destas operações, para evitar danos na reputação do país.

"O programa de privatizações que está previsto será cumprido. No entanto, Portugal tem de abordar o tema das privatizações com um nível de certeza muito grande, porque é importante que as coisas corram como previsto", disse.

Pedro Gonçalves deu o exemplo da Initial Public Offering (IPO) do Facebook -- "que não terá corrido como esperado, com danos para a reputação da empresa" -- para defender que Portugal "não se pode dar ao luxo de falhar".

"Portugal não pode correr o risco de ter uma empresa a chegar ao mercado e de a venda não ter sucesso", salientou, revelando que "este tema tem sido discutido com a troika".

Acrescentou: "as empresas têm de ser vendidas pelo preço equilibrado".

O membro do 'board' do AICEP destacou os "excelentes sucessos" das privatizações das participações do Estado nas energéticas EDP e REN, que foram vendidas em Fevereiro a investidores chineses e omanitas, que pagaram elevados prémios face à cotação em bolsa das acções.

Vincou que as privatizações serão realizadas "à melhor proposta", tal como sucedeu no caso da EDP, onde o Estado vendeu 21 pct do capital à China Three Gorges.

"A participação do Estado na EDP foi vendida à China Three Gorges porque era a melhor proposta", salientou.

O programa de privatizações prevê ainda a venda das participações do Estado em sectores como o transporte aéreo (TAP), águas (Águas de Portugal), correios (CTT), televisão (RTP), construção naval (Estaleiros de Viana do Castelo), Seguros (Caixa Seguros e Saúde), entre outros.

O objectivo é reduzir a presença do Estado da economia, no âmbito de uma reorientação estratégica que faz do sector privado o motor do crescimento económico.

Este processo insere-se num programa mais vasto de redução dos desequilíbrios externos através do aumento das exportações e da atracção de investimento estrangeiro, disse Pedro Gonçalves.

"Seria muito mau para Portugal -- e até agora temos dois sucessos -- pusesse em causa todo o trabalho positivo que tem vindo a ser feito", acrescentou. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)