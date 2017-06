LISBOA, 25 Mai As acções da EDP Renováveis (EDPR) são a melhor porta de entrada para investir no grupo EDP-Energias de Portugal, dado que a prevista compra de posições minoritárias nos parques eólicos da EDPR pelos chineses da CTG deverá dar um impulso à cotação do título de energias limpas, segundo o Citi.

Em Dezembro último, a China Three Gorges ganhou a 'corrida' à privatização de 21 pct da EDP, pagando 2.690 milhões de euros (ME), comprometendo-se a comprar também posições minoritárias -- 34,49 pct -- nos parques éolicos da subsidiária EDPR, por 2.000 ME até 2012, dos quais 800 ME serão pagos até Maio de 2013.

Os analistas têm defendido que a compra destas parcelas minoritárias trará à 'luz do dia' o verdadeiro valor da deprimida acção da EDPR.

"A EDPR vai beneficiar da venda de participações minoritárias à CTG, demonstrando o verdadeiro valor da companhia", referiu o Citigroup num 'research' divulgado hoje, que actualiza da cobertura do grupo EDP após o Investor Day que teve lugar esta semana.

Vincou que a EDPR "é a melhor forma de ganhar exposição ao grupo EDP", devido a um elevado potencial de 'upside' assente na referida venda das participações minoritárias à CTG, ao seu "sólido crescimento" e ao processo de desalavancagem em curso.

O banco de investimento reviu em baixa, porém, os 'preços-alvo' da EDP e da EDPR, devido ao risco da dívida soberana -- numa altura em que Portugal permanece sob 'bailout' do FMI e da União Europeia -- e ao "potencial negativo" das aguardadas alterações nos incentivos estatais às renováveis em Espanha.

O Citi reviu o 'preço-alvo' das acções da EDP dos anteriores 2,05 euros para 1,82 euros e o dos títulos da EDPR de 5,1 euros para 4,6 euros.

O banco de investimento manteve a recomendação Neutral para a EDP, argumentando que o título não é suficientemente compensador do risco para que a recomendação passe para 'Buy' (Comprar)".

"Não antevemos nenhuma melhoria significativa nos fundamentais no mercado ibérico, nem sinais de reestruturação da EDP. A estratégia da empresa continua inalterada", referiu.

Acrescentou: "reconhecemos que a acção está barata, olhando para os múltiplos PE; no entanto, os múltiplos operacionais estão quase em linha com a média do sector, enquanto o risco da dívida soberana permanece. A companhia vai continuar a negociar como 'proxy' para o risco soberano em vez dos seus próprios fundamentais".

Referiu ainda que, no que diz respeito à estratégia do grupo, o Investor Day "não trouxe novidades".

"Manteve-se o 'Capex' a nível do grupo, não houve grandes mudanças na política de investimento (renováveis e barragens), nova política dividendos em linha com a média do sector", referiu.

Considerou, porém, que as metas de desalavancagem anunciadas pela EDP são "desapontantes, uma vez que o 'free cash flow' no período entre 2012 e 2015 parecem ser exactamente iguais ao encaixe previsto com a venda de participações minoritárias, que não estavam previstas no anterior plano".

No que toca à EDPR, a recomendação do banco de investimento continua a ser "Comprar".

As acções da EDP estão a ganhar 0,63 pct para 1,748 euros, na NYSE Euronext Lisbon, tendo-se negociado 1,6 milhões de acções no valor de 2,9 milhões de euros (ME).

Por sua vez, a EDPR está a ganhar 0,03 pct para 2,986 euros, tendo sido transaccionados 315 mil títulos, no valor de 942 mil euros.

O índice de referência nacional PSI20 sobe 0,43 pct para 4.617,46 pontos. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)