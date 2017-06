LISBOA, 6 Jun As acções do Millennium bcp tombaram 18 pct para o mínimo histórico de 0,073 euros, pressionado pelo efeito diluitivo do 'cash call' e pela expectativa de que o banco não consiga devolver ao Estado os 3.000 milhões de euros (ME) que vai receber da linha de capitalização do 'bailout', no prazo previsto de cinco anos, segundo traders.

"O aumento de capital continua a pesar muito no título. Estamos a assistir à venda automática de posições alavancadas que, devido à forte queda das acções, deixaram de respeitar as margens", explicou Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

Adiantou: "o mercado receia o efeito diluitivo do aumento de capital e também que o BCP não seja capaz de devolver ao Estado os 3.000 ME que vai receber da linha de capitalização pública, fazendo com que a presença do Estado se torne mais permanente".

As acções do maior banco privado português em activos seguem a cair 15,73 pct para 0,075 euros, com 60 milhões de acções já negociadas, "dez vezes superior ao normal", segundo este trader.

O Espírito Santo Investment Bank (ESIB) cortou ontem a avaliação do BCP dos anteriores 0,18 euros para 0,10 euros por acção, uma vez que as acções "poderão sofrer alguma pressão devido à potencial diluição nos aumentos de capital".

(Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)