Por Filipe Alves

LISBOA, 15 Jun A Zon, líder no 'pay tv' em Portugal, colocou 200 milhões de euros (ME) em obrigações de taxa fixa a três anos para investidores de retalho, o dobro do inicialmente previsto, assegurando as necessidades de financiamento possivelmente até ao final de 2015, disse o 'Chief Investiment Officer' (CEO).

A Zon colocou um total de 200 mil obrigações escriturais ao portador, a três anos, com valor unitário de subscrição de mil euros e taxa fixa de 6,85 pct, anunciou hoje Rodrigo Costa na sessão especial de bolsa da operação, na NYSE Euronext Lisbon .

"Esta emissão destina-se a financiar a actividade normal da empresa. Com esta operação ficamos com todas as necessidades de financiamento tratadas até ao final de 2014 e, havendo uma renovação normal de dívida, podemos mesmo considerar até final de 2015", disse Rodrigo Costa aos jornalistas.

Vincou: "o que nas actuais circunstâncias é muito bom, porque trabalhar com uma maturidade média da dívida superior a três anos é muito bom para qualquer empresa. E esse foi o grande objectivo (da emissão)".

"Estamos muito satisfeitos com os resultados desta emissão. É um prémio não só para a empresa como para os seus parceiros", concluiu.

O montante inicialmente previsto era de 100 mil obrigações (no valor de 100 ME), mas a elevada procura por parte dos investidores levou a Zon a decidir, ao fim de quatro dias, exercer a opção de duplicar o número de obrigaçaões, para 200 mil (200 ME).

Ainda assim, a procura ascendeu a 317 ME, superando a oferta em 58 pct, levando à aplicação de um factor de rateio de 0,65 pct.

A emissão de obrigações destinadas ao mercado de retalho tem-se assumido como uma forma alternativa de as empresas portuguesas se financiarem, numa altura em que o acesso ao crédito bancário é dificultado pela crise da Zona Euro e pelo 'bailout' de Portugal, a cargo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e União Europeia.

Também a EDP-Energias de Portugal, a Semapa e a BCR (participada da Brisa ) anunciaram a aposta neste tipo de obrigações, com maturidades de três anos, excepto no caso da concessionária rodoviária, que tem prazo de dois anos e cinco meses.

As obrigações da Brisa pagam 6,25 pct, as da Semapa 6,85 pct e as da EDP 6 pct, abaixo dos 6,9 pct a que negoceiam as Obrigações do Tesouro (OT) de Portugal a dois anos no mercado secundário de dívida soberana.

O presidente da NYSE Euronext Lisbon, Luís Laginha de Sousa, defendeu a importância da colocação de obrigações junto dos investidores de retalho como forma de permitir às empresas diversificarem as suas fontes de financiamento e de expressar confiança na economia portuguesa.

"No momento em que muitos observadores estrangeiros mostram alguma desconfiança em relação à nossa capacidade de ultrapassar os problemas, um dos melhores sinais que podemos dar é nós próprios mostramos sinais de confiança na nossa economia e nas nossas empresas. O facto de estarmos a encontrar soluções de financiamento para empresas nacionais junto de investidores nacionais é muito importante", defendeu.

Laginha de Sousa acrescentou que é "importante dinamizar e preservar" a importância dos pequenos investidores de retalho no mercado português, visto que contam para 30 pct do total.

Portugal atravessa a maior recessão dos últimos 30 anos, com as famílias e as empresas a apertarem o cinto para sobreviverem às duras medidas de austeridade previstas no 'bailout', o que tem afectado as receitas da Zon e de outras empresas de telecom e 'pay-tv'.

Neste contexto, a Zon pretende utilizar o encaixe da emissão para financiar o seu plano de investimentos e abater dívida de curto prazo.

A Zon é a principal empresa de 'pay-tv' -- com 1,6 milhões de clientes -- e a quarta maior 'telecom' de Portugal, tendo como principais concorrentes a Portugal Telecom (PT), a Sonaecom e a Vodafone Portugal.

Nas telecomunicações, a Zon está presente nos segmentos de Internet em banda larga e comunicações de voz fixa, ocupando o segundo lugar no 'ranking', a seguir à incumbente PT.

Tem ainda uma posição dominante no mercado audivisual e de conteúdos, através da Zon Audiovisuais, da Zon Lusomundo e de uma participação de 50 pct na Sport TV, a empresa de canais desportivos 'premium' que detém os direitos de transmissão dos jogos da Liga de Futebol de Portugal.

A empresa está a dar os primeiros passos na sua estratégia de internacionalização, através da unidade angolana Zap, onde detém 30 pct do capital, estando os restantes 70 pct nas mãos de Isabel dos Santos -- filha do presidente da República de Angola -- que é também a maior accionista da própria Zon, com 28 pct.

As acções da Zon fecharam a sessão de hoje da NYSE Euronext Lisbon a subir 2,39 para 2,099 euros por acção, face a um ganho de 2,6 pct do índice de referência nacional PSI20. (Editado por Sérgio Gonçalves)