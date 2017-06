LISBOA, 20 Jun A Portugal Telecom (PT) deverá reduzir a sua generosa remuneração accionista de 0,65 euros por acção -- a mais elevada da Europa -- para 0,20 euros, visando reforçar recursos para a redução da sua dívida e desalavancar o balanço, referiu o HSBC.

Numa nota de 'research' hoje divulgada, este banco de investimento cortou o 'price-target' do título em 22 pct para 3,6 euros, dado que o seu mercado doméstico em Portugal está a atravessar a mais grave recessão económica em três décadas, mas manteve o 'rating' de 'Neutral' para a maior telecom portuguesa.

Explicou que, à actual cotação de 3,325 euros, a PT apresenta uma 'dividend yield' "histórica" de 20 pct, pelo que será de esperar um corte no valor dos dividendos para os próximos três anos, de 0,65 euros para 0,20 euros por acção.

"As medidas de austeridade e o agravar da crise da dívida soberana estão a colocar pressão adicional sobre o balanço da PT. (...) Acreditamos que face à actual situação dos mercados de crédito, a decisão dos dividendos serão tomadas não com base no 'free cash flow' mas tendo em conta metas de desalavancagem", referiu.

Vincou: "a PT deveria estabelecer como prioridade a desalavancagem do seu balanço, em detrimento da remuneração accionista", por uma questão de "prudência", uma vez que o custo da dívida terá tendência a aumentar nos próximos anos.

A PT deverá fechar o ano de 2012 com uma dívida líquida de 7.200 milhões de euros (ME), segundo os cálculos do HSBC.

"Com um dividendo de 0,20 euros por acção, a PT conseguiria atingir um rácio de dívida líquida sobre o EBITDA, excluindo o negócio no Brasil, de 3 vezes, face às actuais 3,4 vezes. Ainda assim, um rácio de 3 vezes em 2016 estará acima da média do sector das telecom", acrescentou.

O CEO da PT, Zeinal Bava, afirmou no final de Maio que a decisão sobre os dividendos para o período 2012-2015 será tomada pelo 'board' da empresa durante este ano, tendo em linha de conta a necessidade de se precaver face à incerteza macroeconómica e de ganhar 'músculo' financeiro para continuar a investir no Brasil.

FIBRA É TRUNFO ESTRATÉGICO DA PT FACE À CRISE

O HSBC cortou as previsões para o EBITDA-Lucro antes de Impostos, Juros, Depreciações e Amortizações para o mercado doméstico entre 2012 e 2014, porque antecipa uma queda das receitas nos segmentos empresarial e pessoal (que inclui a marca móvel TMN), dada a profunda recessão em Portugal.

Os analistas frisaram, contudo, que a rede fibra da PT, a maior do país, constitui uma "vantagem estratégica" para a empresa no mercado doméstico e é a mais ambiciosa aposta de uma incumbente europeia nesta tecnologia que garante transmissão de dados ultra-rápida.

"Apesar do díficil ambiente macroeconómico em Portugal, a PT já está a beneficiar da sua aposta na fibra, através da estabilização do ritmo de desligamentos na rede fixa e da conquista de quota de mercado nos mercados de 'pay tv' e Internet em banda larga", salientaram.

Negociaram-se 1,5 milhões de acções da PT na sessão de hoje da NYSE Euronext Lisbon, no valor de 5,2 ME, estando o título a cair 0,24 pct para 3,322 euros, face a uma subida de 0,25 pct do PSI20.

Nota: Esta Recomendação de Investimento foi distribuída aos clientes da HSBC a 20 de Junho de 2012.

O leitor deve consultar este documento de research integralmente, nomeadamente quanto ao 'disclaimer', solicitando-o à casa de investimento que o elaborou. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)