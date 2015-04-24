İSTANBUL, 24 Nisan Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.4 artarak 116,030 adet oldu.

TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.2 artış göstererek 45,315 adet olarak gerçekleşti.

Yabancılara ise Mart'ta 1,610 adet konut satıldı.

(Haberi yazan Ceyda Çağlayan; Redaksiyon Ebru Tuncay)