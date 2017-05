August 21Rigas juvelierizstradajumu rupnica :

* Reported on Thursday H1 net loss of 7,909 euros ($8,930.84) versus loss of 81,972 euros year ago

* H1 net turnover of 441,184 euros versus 302,221 euros year ago

Source text: bit.ly/1PpiFgv

Further company coverage:

($1 = 0.8856 euros) (Gdynia Newsroom)