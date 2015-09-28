(Görüş, hareketli hisseler, ayrıntılar eklendi)

İSTANBUL, 28 Eylül BIST-100 endeksi bayram tatilinin ardından ilk işlem gününde Çin'de büyüme endişeleri ve emtia fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak yurtdışındaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarını izledi ve yüzde 1.74 geriledi.

Satışlar bankacılık hisselerinde yoğunlaşırken, ABD'deki emisyon testlerinde usulsüzlük skandalı ile mücadele eden Volkswagen'in distribütörü Doğuş Otomotiv'in hisseleri yüzde 13.5 geriledi.

Güne artıda başlayan BIST-100 endeksi, kademeli olarak gerileyerek günün en düşük seviyesi olan 73,314.99 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 2.22 düşüşle günü bitirdi.

Yatırım Finansman Yurtiçi Satış Müdür Yardımcısı Yunus Kaya, "Bayram tatilinin ardından artıda başlayan piyasada yurtdışındaki dalgalanmanın artmasıyla beraber satışlar izledik. Almanya, Fransa borsalarının yüzde 2 gerilediği bu ortamda düşüşün yurtdışından kaynaklandığını net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.

Küresel piyasalarda Çin ve diğer gelişmekte olan büyük ekonomilerin yavaşladığına dair endişeler ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin yarattığı kaygılar satış baskısı yaratıyor.

Avrupa borsalarında lokomotif şirketlerden Volkswagen hisselerinde yüzde 7, hammadde üretim ve ticaret şirketi Glencore hisselerindeki yüzde 30'un üzerinde düşüş ise kıta borsalarında satışları hızlandırdı. Avrupa'nın 300 büyük şirketini izleyen FTSEurofirst 300 endeksi yüzde 2 ekside bulunuyor.

Borsa İstanbul'da en yoğun işlem gören üç hisse senedi arasında yüzde 2.27 gerileyen Garanti Bankası, yüzde 1.96 gerileyen Halkbank ve yüzde 2.36 gerileyen Akbank yer aldı.

BIST-100 endeksindeki hisselerin işlem hacmi 2.69 milyar lira ile 200 günlük ortalama olan 3.62 milyar liranın altında gerçekleşti. (Haberi yazan Can Sezer; Redaksiyon Nevzat Devranoğlu)