May 2 OTI Energy AG :

* Said on Saturday FY total operating income 1.29 million Swiss francs ($1.35 million) vs 0.32 million francs year ago

* FY 2015 operating result 0.12 million francs vs loss of 2.8 million Swiss francs year ago

* FY 2015 net result 0.24 million Swiss francs vs loss of 3.68 million Swiss francs year ago

